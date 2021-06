Los oyentes de 'Herrera en COPE': “Los independentistas solo saben despreciarnos, nunca dicen nada bueno”

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Sánchez defiende hoy en el Congreso los indultos a los presos del procés, algo que los oyentes nos han querido pasar por alto. “Hay que ver el desprecio con el que nos tratan, con el que nos han tratado, con el que tratan al Rey. Esto es inaudito y encima tenemos que bajar la bandera siempre a ellos. Los detalles tienen que salir de nosotros. Los independentistas no tienen ningún detalle hacia nosotros. Pero ni el más mínimo. Todo es desprecio, odio”, explica Esperanza desde Galicia.

Antonio de Toledo señala que “para que haya perdón tiene que haber un acto de constricción. Y yo el acto de constricción no lo veo por ningún sitio. Cuando dicen que lo van a volver a hacer, no hay acto de constricción. Es como perdonar a un violador diciendo que te perdono porque lo has hecho nada más que una vez”.

Desde Granada, Beatriz se pregunta dónde están los catalanes que no están a favor. “Pero, ¿qué le pasa a esta gente? Porque si dicen que los independentistas son la mitad, ¿dónde está otra mitad? ¿Durmiendo o muertos de miedo? Jolín, echaron a la calle vosotros también. Que es vuestra guerra, que es vuestro problemón el que tenéis. Y aquí los demás saliendo a defenderos y los catalanes en la playa o en su casa. Anda que ya les vale. De perfil, como estuvieron los vascos muchos años”, comenta.

La preguntita del día la lanza Francisco de Valencia. “Alguien se ha planteado qué ocurriría si el Rey se niega a firmar los indultos. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cuál serían las consecuencias?”, envía.

Los oyentes continúan la tertulia con otro tema, el de la conversación entre Sánchez y Biden. “Si Pedro Sánchez tiene la reunión de media hora con Biden, ahora mismo salía corriendo a comunicarlo. No mismo que Dominguín cuando se acostó con Ava Gardner. Vamos, se cree su tía que no lo iba a contar. Pero bien contado”, dice Antonio de Cáceres.

“Es una vergüenza que este Gobierno nos trate de imbéciles a todos los españoles. Porque resulta que sí que hubo una reunión bilateral previa con Biden y Sánchez y resulta que Biden no se ha enterado sino le hubiera faltado tiempo para decirlo”, opina Evelyn de Valencia.

Benigna de Santander quiere comentar que “más forzado que el vergonzoso encuentro entre Sánchez y el presidente americano fue la explicación posterior del señor Sánchez, esta fue todavía aún más vergonzosa”.

Carlos de Salamanca no se cree la versión del Gobierno. “Si según nuestra ministra de exteriores, Biden estuvo media hora con cada miembro de la OTAN, si son 29 miembros en total son 14 horas y media. Joder, pues si que se hacen largos los días en las reuniones de la OTAN. 14 horas y media de entrevistas sin parar. Madre, a Biden tendrían que llamarle directamente super Biden”, añade.

