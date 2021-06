Los oyentes de 'Herrera en COPE': “Hoy es el día de la vergüenza, hemos vendido España con los indultos”

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Los oyentes se muestran indignados con los indultos a los presos del procés catalán. “Hoy es el día de la vergüenza, es el día que hemos vendido a nuestro país por una bolsa de no sé de qué, pero bueno, es una pena. Yo desde que entraron sabía que iban a hacer algo mal y no han hecho algo mal, han hecho muchísimo mal. Pero esperemos que pronto se vayan y entren unos nuevos”, comenta Mariángeles de Sevilla.

“Esto es increíble, o es que está dormido y no se está dando cuenta… Es increíble, increíble, donde está el PSOE… El PSOE auténtico, ¿dónde está?”, se pregunta Juan de Ciudad Real.

Félix de Gijón cree que la estrategia de Sánchez busca “la desigualdad, que tiene, por ejemplo, Andalucía, Asturias, Galicia… ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué tenemos que ser diferentes en todo? Este hombre lo que está haciendo es promocionando más la desigualdad entre Comunidades Autónomas”

“No se por qué se extrañan ustedes de los indultos, porque el objetivo de Pedro Sánchez y de su Partido Socialista es una república federal y una república federal está hecha a trocitos, añade Rodrigo de Ribadesella.

“El señor Sánchez dice que esto es el principio, ¿el principio de qué? De que se ría de toda España, de que cualquiera llegue y haga cualquier cosa y encima sale impune”, explica José de Córdoba.

“¿Y ustedes se preguntan que es lo que ha cambiado en España? En España ha cambiado una cosa muy importante y es que España se rompe y yo creo que se está produciendo todo esto con el apoyo de Europa”, lanza Benigna de Santander.

Manu de Barcelona cree que “los socialistas han engañado a los españoles y Europa, el gobierno, Bruselas, ha abandonado a España. Que nos pille confesados”.

“El señor Sánchez es bueno en algo, en pagar las deudas. Las deudas que él tiene y que por desgracia acaban siendo las deudas que tenemos todos. Con etarras y con independentistas las paga y las cumple de maravilla. Si tú me has dejado y me has hecho posible que yo esté en el sillón, yo tengo que dar los indultos, yo tengo que permitir el acercamiento de los presos”, opina Jorge de Guadalajara.

“Tenemos un presidente del gobierno tan embustero que hasta lo que se calla es mentira”, lanza Pepe de Almería.

Antonio desde Aragón tiene una duda. “Yo tengo una deuda con hacienda y, ¿yo podría pedir un indulto? Prometo no volverlo a hacerlo más y a más de verdad”, bromea.

Antonio de Getafe tiene claras la estrategia del Gobierno. “Lo de quitarnos las mascarillas ya sabemos dónde está el truco. A mi me parece que ha cogido el momento psicológico adecuado. Estamos atontecidos con el fútbol, va y da los indultos, quita las mascarillas y nos vamos tan contentos de vacaciones”, explica.

“Señores, la bajada del IVA de la luz es como la de las mascarillas solo bajaron las higiénicas, las FPP2 que usa el Gobierno a todas horas, esas siguen teniendo el 21%. En la luz pasa lo mismo, van a bajar solo por debajo de 10 kW mientras que todos los pequeños negocios tienen más de 15 kW contratados. Mentirosos”, cierra José de Madrid.

