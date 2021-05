Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Ellos indultados y nosotros expulsados de nuestra tierra"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Sobre los planes del Gobierno de indultar a los presos del procés, los oyentes han hablado largo y tendido. Rosa, una empresaria catalana residente en Cantabria explica: “Con la razón, no puedo comprender y me humilla y me entristece profundamente que los cientos de miles de familias y empresas catalanas, entre ellas yo misma, hayamos tenido que abandonar nuestra mala tierra porque la habían convertido en un lugar sin paz ni libertad. Y estos se han ido de rositas”.

“Es un auténtico insulto a España y a los españoles. Un auténtico insulto. Porque gente que ha cometido cosas tan graves estén cachondeándose de todos, entrando y saliendo como les da la gana”, opina Mari Carmen de Elche.

Jesús de Madrid cree que “desde que Pedro Sánchez aprendió con la moción de censura que el cohecho legalizado para los políticos es el camino para comprar voluntades y seguirse mantenido el poder, no ha parado de cometerlo. Comprando las voluntades de aquellos que con sus apoyos le siguen manteniendo”.

La preguntita del día la lanza Sera, una caminero rumbo a Lituania. “¿El Rey se puede negar a firmar ese indulto? Porque ya es una humillación que me parece lo último”, pregunta a Herrera.

Merche de Madrid se preocupa por la herencia que puede conllevar el problema catalán. “Claro, el PP va a desandar todo lo hecho por Pedro. Y los catalanes no creo que se aguanten. Entonces, ¿qué vamos a estar siempre cada vez que se cambie de gobierno ahora te doy, ahora te quito e incendiar las calles de nuevo? Yo creo que surge un problema muy grande para cualquier gobierno que no sea del tipo de Sánchez y compañía”, dice.

“¿No creen que con los indultos les están dando un poco la razón a los independentistas? Les están dando la razón, que lo que hicieron estaba bien, que lo que hicieron los cuerpos policiales están mal, que van a volver a intentarlo… Si tú condenas a alguien y luego los indultas es que en parte les estas dando la razón, ¿no?”, cuestiona Cortés desde Barcelona.

“¿Quién firma los indultos? El Rey, ¿no? Está claro, un golpe a la monarquía instituida. Menuda tela marinera”, añade Javier de Valencia.

Para terminar, los oyentes repasan la crisis con Marruecos. “Tenéis que decir que la señora Delegada del Gobierno en Ceuta es la madre de la jefa de prensa del señor Vacunator. Decirlo, hombre. Para que se vea por qué se producen esas cosas. La que prohibió el acto ayer y que dejó toda la algarabía esta es la madre de la jefa de prensa de Vacunator”, señala Felipe de Sevilla.

“Estoy de acuerdo con Marruecos en que España no ha obrado bien con el tío este del Frente Polisario. Porque ha querido engañar de todas las formas posibles incluso con falsa documentación al gobierno de Marruecos”, opina Carlos de Ciudad Real.

Ramón desde Granada se queja del apoyo internacional que considera escaso. “La Unión Europa ha apoyado a España con lo de Marruecos, tenemos un apoyo total, vamos. Igual que hizo con Ucrania cuando pasó lo de Rusia. La UE nos apoya que no veas, ¿le han metido alguna sanción a Marruecos? ¿Han hecho un acto de presión? El apoyo ese no sirve de nada”, dice.

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

