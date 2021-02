Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Si dejan celebrar el 8M, ¿dejarán hacer la Procesión de las Damas?"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Con vistas al 8M, nuestros oyentes siguen muy interesados por saber lo qué pasará este año, enviando muchos mensajes sobre el tema. Fito de Álava comenta que “vaya tela, vaya tela. Hay que ver cómo nos la han hecho, que desgraciados. Autorizan las votaciones y, ahora, pues claro que van a autorizar las manifestaciones. Es todo lo que les interesa a ellos, es así”.

Arancha de Cantabria muestra du indignación comentando que “es muy injusto que tantísima gente en este país estemos cuidando en hacer lo que hay que hacer, para que luego lleguen cuatro tontos, que no cabe uno más en nuestro país, y hagan lo que les de la gana y le dejen hacerlo. Esto me enfada muchísimo”.

Por su parte, Marco de Madrid tiene claro que “hay que ser más inteligentes. Lo que hay que hacer es no ir a estas manifestaciones si se convocan, y dejarlos a ellos solitos, que se den cuenta que no somos tontos. Aunque siempre habrá tontos que les hagan el juego”.

La polémica desatada tras las declaraciones sobre el 8M, han sacado también el lado más sarcástico de nuestros oyentes. Así, Yolanda de Zamora se pregunta “y si consideramos la procesión de las Damas de la Soledad, que solo van mujeres, como una manifestación feminista, ¿pueden ir? 500 personas, claro”.

Javier de Castilla cuenta que “yo si voy a ir. He convocado a toda mi familia y nos vamos a reunir todos juntos. No somos más de 500, por lo que espero que no nos pongan ningún impedimento. Será la única forma que tendremos de vernos después de mucho tiempo y conversar. Si los bares estuvieran abiertos tomaríamos algo”.

Fernando de Toledo se marca una imitación de su tocayo Simón y se queja de que “Herrera, ya te estás metiendo conmigo otra vez. El virus cuenta a las personas y cuando ve que hay 500 no le interesa. Dice que ir ‘pa ná’ es tontería. De modo que, hasta 500, no hay problema. El problema es cuando hay 501, ahí el virus ya se vuelve loco”.

La preguntita de hoy, como cada viernes, la lanza Alberto Herrera: “La entrevista de ayer me ha hecho cuestionarme… ¿piensas que Podemos tendrá el mismo tratamiento con Yotuel y la situación del régimen cubano, que el tratamiento que le han dado a Pablo Hasél?”.

Otro de los temas que más han llamado la atención de nuestros oyentes ha sido el de la regularización fiscal del Rey Juan Carlos I. José Enrique de Asturias dice que “si al Rey Juan Carlos le obligan a regularizarse con Hacienda por haber volando en unos aviones privados, al del moño habrá que regularizarlo con Hacienda por estar un verano en casa de un amigo en Asturias. Que vaya pasando por caja”.

José de Madrid tiene claro que, si las cosas son así, “cada vez que alguien utilice un transporte que es de todos para un fin que no sea el bien común, tendrían que pagar los costes, la parte proporcional que le correspondiera, como todos. O todos sí, o todos no”.

Ignacio de Bilbao, sin embargo, se muestra indignado por “los cafés y las comidas que toman los diputados a precios que no son de la calle, ¿también lo declaran como remuneración en especie o no?”.

Por último, Lola de Madrid nos cuenta que “si el Rey Juan Carlos tiene que regularizar su situación, ¿por qué Pedro Sánchez no hace público a quién lleva en el Falcón? Porque, a lo mejor, también les tocaba regularizar”.

