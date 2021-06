Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Es como si indultaran a La Manada y se pusieran a celebrarlo"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Comienza la tertulia con el tema de la semana: los indultos. “Alguien se imagina que indultaran a los de La Manada y salieran de la cárcel diciendo que volverán a hacer? Nos estamos volviendo ya locos, en serio, un poco de sensatez. Hay un problema y ellos no quieren solucionar nada. Nos han violentado al resto de los españoles y tenemos que aceptar que nos sigan violentando en pro de la tranquilidad”, explica Mila desde Madrid.

Marco de Madrid se dirige directamente a Sánchez. “¿Vio usted de la contestación de la gente que salió de las cárceles? ¿Se da usted cuenta de que esto no funciona de que le van a volver a traicionar? ¿Se da usted cuenta de que solo va a tener a la derecha a su lado el día que vayan mal las cosas? Pues vaya usted despertando”, envía.

“Han utilizado todos los medios a su alcance para hacer daño y los dejan sueltos en la calle como si no hubiera ocurrido nada. Y ayer es que era vergonzoso en Barcelona lo que hicieron, que no se han puesto en las televisiones. Que esa gente no se arrepiente de nada, que continúan señores”, dice Nacho de Cáceres.

“Lo tengo cada vez más claro. O eres y haces todo ilegal en este país y te premian porque si cumples las normas y las leyes, estás todo el tiempo estrellado. Unos con estrella y otros estrellados”, comparte Mari Carmen de Canarias.

José Carlos de Córdoba cree que “el tema independentismo ha llegado a tal extremo de corrupción económica, de segregación de la sociedad, de histeria colectiva que el buenismo no lo va a solucionar. Solo por pensar que se le diga a esta gente que vamos a seguir dialogando en el marco de la constitución, eso es como si hablas con un marciano”.

“Sánchez llegó al gobierno prometiendo la transparencia máxima de su gobierno y se ha convertido en el PSOE, en el Partido Sanchista de Opacidad Extrema, todo lo que hace, lo oculta para que los ciudadanos no sepamos”, lanza Javier de Zamora.

Para acabar, algunos oyentes creen que todavía es pronto para sacarnos la mascarilla en exteriores. Es el caso de Teresa de Asturias. “Lo de las mascarillas, una irresponsabilidad más del gobierno porque creo que no es el momento. Y las vacunas, estamos como estamos gracias a que las que la proveía era la Unión Europea y quien las administra son las Comunidades Autónomas. Si dependiéramos de Sánchez y de Darías, estaríamos apañados”, opina.

“Lo de las mascarillas quitarlas sin consultarlo con las comunidad autónomas que son las que tienen todo el trabajo y con mucha población entre 60 y 70 años sin vacunar, es una barbaridad. Y lo de la bajada de la luz, me alegro pero que si no es por los indultos, no lo hacen. Que sepan todos los españoles que se están intentando reír de nosotros”, cierra Antonio de Madrid.

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Todos pueden enviar sus notas de voz al WhatsApp del programa: 600991314, con Andrea Espuña al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.