Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Arrimadas no sabe dónde va"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Los cambios en el tablero político y toda la polémica que han levantado ha sido, sin duda, el tema del día. Nuestros oyentes se han querido expresar sobre todo lo ocurrido en la jornada de ayer y en las entrevistas de hoy, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Ha habido palabras y opiniones para todos los protagonistas.

El primer bloque temático corresponde con las opiniones sobre la líder del partido naranja, Inés Arrimadas. Joaquín de Asturias comenta que “¿la señora Arrimadas se cree lo que dice? ¿Qué hay, categorías de imputados? ¿Unos de un lado y otros de otro? Bueno, yo le deseo mucha suerte en Madrid porque yo creo que los madrileños van a colocar a cada uno en su sitio y el sitio de Ciudadanos ahora mismo tengo claro cuál es”.

José Manuel de Granada afirma que “la señora Arrimadas no sabe a dónde va. Se le ha venido el partido encima y lo va a perder. Esperemos que así sea”. Mientras, Faustina de Zaragoza exclama “¡qué política mediocre! Tiró a la basura todos los votos de los catalanes que confiaron en ella. Y ahora viene a aquí… ¿Qué quiere? ¿Regenerar la política en Murcia? Vamos…”.

También ha habido opiniones sobre el PSOE, otro de los grandes protagonistas. Así, Alberto de Málaga comenta que “es el PSOE el que está moviendo el tablero en las tres Comunidades y porque no le han dejado en más. Por favor, que ya nos están desviando el centro mediático y de atención a Ciudadanos. Que no, que es el PSOE, por Dios, es el PSOE”.

Antonio de Andalucía reflexiona sobre “si esto que vivimos ayer hubiera sido al revés… Si es Vox o el PP el que hace esto en varios puntos de España, ¿hubiéramos rodeado los Parlamentos?”.

Por su parte, Gregorio de Madrid apunta que “ha quedado retratada esta izquierda. Mientras unos quieren preguntarles a los ciudadanos, democráticamente, lo que uno quiere, los otros quieren un arreglo entre unos y otros, nos apañamos entre nosotros, pero no, a los ciudadanos no les preguntamos”.

La preguntita de hoy nos la envía Mayte, preocupada, desde Murcia: “Herrera, ¿crees que es irreversible lo de Murcia?”.

La tercera protagonista de los bloques temáticos ha sido Isabel Díaz Ayuso. Cristóbal de Calasparra comenta que “Ayuso ha hecho lo correctísimo, sino se le adelantan y se le juntan toda esta tropa de gandules que no han trabajado en su vida. Se juntan todos y mandan en Madrid y mandan en España”.

Por otra parte, Pepe de Córdoba defiende que “la señora Ayuso tiene totalmente el derecho de gobernar en paz, de gobernar tranquila, porque lo está haciendo estupendamente, lo está haciendo muy bien, y eso se nota. Y la señora Arrimadas, que se arrime ya a quien quiera, ya no sabe a quien arrimarse para salvar su partido”.

Antonio de Cáceres se cuestiona si “si no hubiera elecciones, pero sigue hacia delante la moción de censura, ¿demostraría Arrimadas a Ayuso que se equivocó no apoyando la moción de censura?”.

El último de los bloques temáticos de hoy tiene que ver con el cabreo generalizado con los políticos. Macías de Valencia cuenta que “si cada seis meses o cada año nuestros queridos políticos nos mueven unas elecciones. Y todo el proyecto a la basura y vuelta a empezar. Con el dinero que eso cuesta. Así, ¿cómo vamos a tener un proyecto de futuro?”.

Javier, un médico preocupado por la situación, comenta desde Tenerife que “no entendemos que el Gobierno quiera, además de la crisis sanitaria, económica e institucional que ha montado la mitad del Gobierno atacando a la monarquía, ahora también nos quieran montar una crisis política. Nos parece que los ciudadanos no merecemos esto que está pasando”.

Encarni de Valencia explica que “80.000 o 90.000 muertos, 5 o 6 millones de parados y todos quietos. No se moviliza, no salimos a las calles, no hacemos mociones de censura… Y ahora resulta que mal hecho, por 400 vacunas en Murcia la que nos están liando. ¿A qué están jugando?”.

Por último, José de Andalucía comenta que “estoy a un año para jubilarme, en cuanto me jubile me voy a Portugal. Estoy hasta las narices de estos políticos”.

