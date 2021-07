Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Ni quiero trabajar más años ni cobrar menos, ya está bien"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

El ministro Escrivá ha avanzado “un pequeño ajuste” en las pensiones de los nacidos desde finales 1950 a mediados de 1970. Los ‘baby boomers’ no han tardado en mostrar su malestar en la tertulia de ‘Herrera en COPE’. Las opciones son: aceptar un recorte en su paga o, por el contrario, alargar su vida laboral. Los oyentes no lo ven factible ni justo. Primero, preguntan que dónde han ido a parar sus impuestos y después, defienden que no todos los trabajos son iguales. “No se puede tener a una persona, a un albañil con 70 años subido a un tejado o a un camionero con un camión de muchas toneladas…”, comentan.

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Todos pueden enviar sus notas de voz al WhatsApp del programa: 600991314, con Andrea Espuña al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.