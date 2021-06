Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Nada de bajar pensiones, que se bajen ellos los sueldos"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Parece que el Gobierno se decanta por perdonar la deuda de los líderes del procés que el Tribunal de Cuentas cifra en poco más de 10 millones de euros. Los oyentes no lo han dejado pasar desapercibido. “Deberíamos protestar ya en serio porque espero que el Tribunal de Cuentas no les perdone la deuda porque es que si se la perdona es para que nos manifestásemos todos y dejáramos de pagar impuestos porque ya está bien. Que paguemos lo que nos toca sin protestar y tengamos que oír estas cosas”, dice Mercedes de Madrid.

“¿La fiesta del Tribunal de Cuentas que la van a tener que pagar también los españoles y los catalanes? ¿O las mesas que han tenido de negociación han hablado de ellos? Imagino que sí, a ver quién paga la fiesta, imagino que el resto de españoles”, pregunta Mariano de Cantabria.

Argimiro de Albacete lo tiene claro. “Si les suavizan o perdonan las deudas, yo animaré a todos españoles a no pagar y que nos embarguen los pollos. Lo mismo que les van a embargar a ellos los pollos, que se los embarguen a los demás. Porque o todos negros o todos blancos”, explica.

La indignación de los oyentes se ciñe también sobre las pensiones. “Ósea a nosotros nos están matando de hambre porque los jubilados tenemos que estar manteniendo a los jóvenes. Eso es lo que está haciendo el socialista, el partido el otro, el partido otro… Porque todos son iguales. Todos”, envía Conchi de Reus.

Oscar de Zaragoza cree que “al final con las pensiones siempre pagamos los mismos, los trabajadores. Somos los que pagamos siempre en este país. Porque si se dejara de regalar dinero por ahí a gente que a la, monto una asociación y no trabajo, o venga tropecientos asesores o ministerios… Yo llevo un camión y a mi no me ponen un asesor. El trabajo lo tengo que hacer yo”.

“Lo que está muy mal hecho en esta España actual es que haya dinero para tener cientos de embajadas de una región de España como Cataluña, etcétera, y no haya dinero para pagar pensiones. Está muy mal gobernada España, lo siento. Muy mal gobernada”, añade Fernando desde Castilla La Mancha.

