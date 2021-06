Los oyentes de 'Herrera en COPE': “La ley Celaá resuelve la fuga de cerebros, no habrá talento que perder”

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Este jueves los oyentes comienzan comentando la ley educativa, la Lomloe, también conocida como ‘ley Celaá’. Los detalles indignan a María, una maestra de Salamanca. “Que le tengo que aprobar para que curse algo y no sabe ni leer ni escribir. Estoy indignadísima. Yo tengo la teoría del esfuerzo. Mis hijos han sacado mis carreras a base de esfuerzo, de estudio, de trabajo… Yo me saqué mi carrera estudiando y trabajando muchísimo. Pero, ¿qué se creen? Deben de tener unos hijos muy zoquetes”, explica.

“Uno de los mayores problemas educativos de España es la pérdida de talento que se nos esta yendo fuera al extranjero. Y con esta ley se soluciona el problema porque ya no va a haber talento que perder”, opina Ramón de Granada.

Iñaki de Pamplona cuenta su experiencia. “A mi hijo le acaban de dar el título de 4º de la ESO con dos suspensos. Yo he intentado que repitiese para que adquiriese la formación adecuada. Me dicen que es un chico muy maduro y todas esas cosas, y que no. Yo soy el malo y él es el campeón. Y dice que no va a estudiar en verano, que ya tiene el título y se siente muy bien consigo mismo”, comenta.

Por otro lado, la conversación de Sánchez y Biden sigue en el foco. A Fernando de Mérida le resulta “curioso lo que ha cambiado su sanchidad. El año pasado nos daba la tabarra todas las semanas con su aló, presidente para no decir nada. Sin embargo, este año en 30 segundos resuelve los problemas de la humanidad, curioso”.

Sobre la respuesta de Bruselas al plan del Gobierno, Juan de Vélez Málaga. “La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula como se llame, le ha confirmado a Sánchez la entrega de los primeros 9 mil millones de euros por la crisis del COVID a España. Mira, Carlos, 9 mil millones de euros se los fuma el próximo martes el consejo de los 5.000 ministros que tenemos. Que nos den más, muchísimo más”, añade.

Santi de Trem, Lérida, le toma el pelo al líder. “A Carlos hay que decirle que contacte con sanchinflas puesto que el otro día acordaron con Biden que van a hacer juntos el Camino de Santiago. Ósea que oportunidad para juntarte con ellos. Menudo trio, ¿verdad?”

Jacinto de Alicante lanza hoy la preguntita del día. “Tu imagínate que un día invitas a comer esos famosos fideos tuyos con costilla al Rey Felipe, a Pedro Sánchez y a Pere Aragonés. Pero cuando estás haciendo la comida te das cuenta que te has quedado corto de fideos y que, en lugar de haber fideos para cuatro, solo hay fideos para tres. Tienes que dejar a uno fuera, ¿a cuál le dices que no vaya a comer?”, envía.

Desde Países Bajos, María comenta lo que opina de la situación en Cataluña, su tierra. “Es muy lamentable visto desde fuera todo lo que está pasando. Ya me parecía lamentable cuando vivía en España, pero visto desde fuera es increíblemente lamentable. Muchas gracias por estar ahí cada día y traerme un trocito de mi país”, explica.

Y desde Barcelona, Mariano dice que “resulta curioso ver cómo agradecen los independentistas que le den los indultos. Fijaros que, en nada, en cuatro días, lo primero que hacen es quemar fotos del rey y luego también plantan a Felipe VI en la comida del círculo de economía. ¿Es esta la concordia?”

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Todos pueden enviar sus notas de voz al WhatsApp del programa: 600991314, con Andrea Espuña al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.