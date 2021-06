Los oyentes de 'Herrera en COPE': "El Consejo de Ministros podría fichar por el Grupo Risa"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

La tertulia comienza con dos oyentes desde Reino Unido. Y es que resulta que los británicos siguen sin incluir a España en su "lista verde" de países para viajar este verano. “Hay que tener cuidado con los diez días de cuarentena que se hacen al regreso, lo digo por experiencia. El gobierno llama a casa todos los días de la cuarentena a horas distintas y no se puede prever cuando te van a llamar. La multa puede ser de 10.000 libras”, advierte Pedro, un español en Londres.

Eladio, un ubriqueño en Inglaterra, comenta que “la COPE es la radio más oída en Reino Unido, porque aquí todos los españoles de mi oficina te escuchamos todas las mañanas. Y precisamente de lo que habláis, mi familia y yo este lunes, ya desesperados que llevamos un año sin ver a la familia, hemos comprado unos vuelos, nos hemos hecho los PCR y hoy, si Dios quiere, volamos para Málaga”.

Por otro lado, la posible crisis en el Gobierno levanta los comentarios entre los oyentes. “Es normal que Pedro Sánchez esté pensando en cambiar a miembros de su gobierno. Una vez que salga los indultados, tendrá que darles trabajo. Un año sin dar ni golpe y que mejor una cartera ministerial para por lo menos cobrar porque trabajar… Como lo que están ahora, no trabaja ninguno”, explica Javier de Zamora.

“Con este grupito de cerebritos, ¿no se podría hacer un casting para el Grupo Risa? Seguro que aprobaban todo el casting”, bromea José de Pontevedra.

Matías desde Murcia dice que “¿Cómo se le puede ocurrir a Pedro Sánchez reducir los ministerios? Quita, quita, quita… ¡Eso es impensable! Ahora que está empezando a bajar el paro, si reduce los ministerios con la cantidad de consejeros y chupópteros que tiene va a subir el paro otra vez”.

Y como cada viernes, llega la preguntita de Alberto Herrera a su padre. “A raíz de la polémica con la vicepresidenta Carmen Calvo y sus declaraciones sobre poner la lavadora, se me viene a la cabeza, ¿tú cuando eras joven, más joven que ahora, ibas como cuando uno se pega un cabezazo en el sofá, un poquito arrugadito, o ya te planchabas tú y te lavabas tus camisitas? ¿Quién te enseñó? ¿Cuándo lo hiciste por primera vez?”, lanza.

Por último, los oyentes comentan el tema de la semana: los indultos. “Cuidadito Consejo de Europa, si favorecéis cualquier cosa que suponga la independencia de Cataluña, regiones como Baviera, Los Flamencos, Córcega y otros sitios, con el precedente, también se querrán independizar”, advierte Javier de Madrid.

Argimiro de Castilla- La Mancha quiere aclarar que “no es un criterio sanitario, que no es un problema de las comunidades, que no, que no... Que todo esto está a bombo y platillo para desviar la atención. Lo de Cospedal, lo mismo. Esto es humo para que España acepte sin ruido lo que está haciendo en Cataluña”.

Cristina de Valencia cierra los comentarios. “Tenemos el reencuentro de Friends, el reencuentro de ET, el reencuentro de Física y Química, y ahora el reencuentro de los golpistas. Que el indulto, no es un indulto. Es un reencuentro de amigos que hicieron una serie que se llamó: golpe de estado en Cataluña” , bromea.

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Todos pueden enviar sus notas de voz al WhatsApp del programa: 600991314, con Andrea Espuña al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.