Los oyentes de 'Herrera en COPE': “El Gobierno vive en un chantaje continuo”

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Algunos oyentes comienzan con buen pie la semana ahora que el Atlético de Madrid se ha proclamado campeón de La Liga. Por ejemplo, Manolo de Triviño que canta a viva voz “el Cholo es mi pastor, nada me falta. El Cholo es mi pastor…”.

La alegría da pie al enfado y resignación cuando se cambia de tercio. La crisis en Ceuta y Melilla sigue todavía latente. “Somos España mucho antes de que Marruecos fuera Marruecos. Y desde luego, la gente tanto de Ceuta como de Melilla, somos y nos sentimos y estamos super orgullosos de ser españoles” , dice Nines desde Melilla.

“Lo que pasa es que tenemos un gobierno que esta siendo chantajeado por todos los lados. Entonces, cuando vive un chantaje continúo, así nos va”, explica Jesús de Extremadura.

Felipe de Sevilla cree que “este país es un cachondeo. Junqueras y compañía diciendo que lo volveremos a hacer, el rey de Marruecos diciendo que lo volverá hacer. El que lo ha vuelto a hacer es el Sevilla. Dos años consecutivos la champions”.

Sobre Cataluña, María recuerda su experiencia. “Con lo que vivimos aquí esos días. El miedo que llegamos a pasar para que ahora se vayan de rositas. Y, de verdad, si ahora vuelve el Puigdemont, qué humillación, Carlos” , dice.

“¿Pero qué indulto? Será insulto. El insulto. ¿Alguien duda que va a haber insulto? Si está regulado por un Real Decreto, pues ya está claro. Insulto más Real Decreto que es la especialidad de este Gobierno. Insulto a la carta, ale”, envía Juan desde Valencia.

“No nos olvidemos que a la cárcel también va a negociar el Gobierno de España representado por el que entonces era vicepresidente, Pablo Manuel Iglesias Turrión”, recuerda José Luis de Fuenlabrada.

La preguntita del día la lanza Belén desde Triana. “Herrera, si pones el himno del Betis por entrar en Europa, ¿qué harás cuando ganemos la Champions?”.

Desde Andalucía, Beatriz no comprende algunas restricciones. “A Baleares podemos ir ya los españoles vacunados sin PCR como si fuéramos a otro país. Yo voy a Cádiz ahora en un ratito y nadie me pide una PCR y me dice que si estoy vacunada. ¿Baleares es que no es España?”, cuestiona.

José Carlos desde Galicia tampoco ve muy claras algunas de las situaciones que nos deja la pandemia. “Entiende usted que ahora que podemos comprar presencialmente en cualquier comercio, comer en restaurantes y no podamos entregar en mano documentos en la Tesorería General de la Seguridad Social”, explica.

Por último, Fernando de Madrid no se explica “que, en Inglaterra, los ingleses nos tengan un semáforo en rojo y nosotros les dejemos venir cuando allí se están dando muchos casos de la variante india. Alemania ya le pone pegas a Inglaterra y nosotros nada, puertas abiertas a todo el mundo, pase lo que pase”.

