Los oyentes de 'Herrera en COPE': “Gracias Begoña Gómez, estoy gordo por el camarero"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Los oyentes se muestran indignados ante las polémicas declaraciones de Begoña Gómez sobre su concepto de la hostelería. “Barato que comían los de los ERES en Andalucía. Esos sí que comían productos de proximidad. Todo lo que pillaban se lo comían con 680 millones de euracos que robaron allí, cuenta. Cuéntaselo a la Begoñita que igual no se lo ha contado vacunator”, dice Josuco de Santander.

Guillermo de Madrid apunta que “esas declaraciones de la Primera Dama son un ejemplo más del barroco lingüístico político en el que estamos inmersos hoy en día y del que son máximos exponentes Irene Montero y la banda de la tarta. Seguimos centrados en el surrealismo de la forma y seguimos dejando el fondo y la estructura vacío, vacío y vacío”.

“Con razón, ya decía yo… ¿No voy a estar gordo? Pues si voy al chiringuito al que voy a comer y mi amigo me pone bravas, choco, rejo… Todas estas cosas. Este hombre no me educa. Yo no estoy gordo porque me lo coma, la culpa es del camarero y del cocinero. Gracias, gracias”, bromea Cortés desde Barcelona.

“Hay grados medios de FP de cocina y se enseña a los alumnos a cómo crear nuevos nichos para trabajar, nuevas formaciones para para implantar en el mercado… Está genial, pero ya les digo para un grado medio de FP, no para una cátedra como ella está impartiendo. Lo que nos demuestra es que en España uno llega muchas veces a donde está, no por lo que sabe ni por lo que es, sino por ser quien es. La amiga de, la mujer de, la esposa de…”, explica Araceli de Valencia.

Maritere desde Oviedo define a Sánchez y a su mujer como “un par de vividores. Eso sí, a nuestra costa. Dando lecciones de cómo arruinar a la gente, pero revistiendo todo de progresismo”.

“Se nota que la mujer de nuestro presidente del Gobierno no ha dado un puñetero palo en su vida. Hablar a la hostelería que trabajan como burros de la mañana a la noche sin parar para que todos podamos disfrutar. Mientras los demás disfrutamos, ellos trabajan. Esta señora es… bueno, sin palabras”, opina Trini desde Castilla La Mancha.

La preguntita del día llega desde Tomelloso. Mari Carmen le pregunta a Herrera: “¿Qué menú me recomiendas hoy para cumplir con las instrucciones de Begoña Gómez?”.

Por otro lado, nuestros oyentes fijan la vista en contexto económico. Carlos de Ciudad Real comenta las últimas declaraciones de Sánchez. “Es verdad que somos su rebaño, hoy no podemos reaccionar. Vamos, no queremos reaccionar porque si no esto ya había cambiado, está claro. Porque si hubiese sido la izquierda la que hubiese estado a merced de la derecha, yo lo tengo muy claro. Con huelga, bueno, bueno… hubiese dimitido el gobierno, pero hacía ya un año y pico”, dice.

Sobre la ley de los riders, Jesús Mari de San Sebastián avisa de que “nos vamos a aburrir de escuchar el nuevo mantra este del del «wind of change». Vientos de cambio, vienen vientos de cambio, vientos de cambio. Pues digo yo que tan bien no estará la ley y tan buena no será cuando ayer hubo manifestaciones de riders, por lo menos en Madrid y Barcelona y en otras ciudades de España, diciendo que les dejen tranquilos, que ellos quieren ser autónomos y que los dejen en paz”.

“Este gobierno nos toma por imbéciles, pues no que ayer le escucho decir a la Ministra de Trabajo que no nos va a pedir a los españoles que nos apretemos el cinturón. Con más de 5 millones de parados, los negocios en quiebra y ellos en el gobierno. Yolandita o me aprieto el cinturón o se me caen los pantalones y se me va a ver el trasero, que, por cierto, lo tengo bastante bonito”, opina Juan Bautista desde Andalucía.

Sobre el papel determinante de los jueces en las nuevas restricciones sanitarias, Lola de Madrid cree que “meter a la Justicia en la desescalada no tiene otro fin que desacreditar completamente al Poder Judicial. Este gobierno es magnífico para cargarse todo nuestro Estado de Derecho”.

“Creo sinceramente que la actitud de Pedro Sánchez, es un castigo a los jueces por osar ir en contra de sus ideas y a los ciudadanos por votar en contra de su sanchidad”, dice Claudio de Tarragona.

El último mensaje lo lanza Santi de Madrid en relación a los planes que tiene Sánchez. Por ejemplo, sobre “las vacunas que prometió que iban a llegar y tampoco las prevé con los instrumentos necesarios para defendernos del bicho. Pues yo no sé si es mucho mejor ponerle una denuncia a este señor por delito de omisión de auxilio. Bueno, con tanto asesor que tiene seguramente que el Código Penal lo han mirado, aunque si se le denuncia, pues cambiará el Código Penal”.

