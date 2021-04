Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Que se bajen los sueldos y se quiten asesores ellos"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Nuestros oyentes comienzan la sección hablando de vacunas. “Si es Pfizer, por ejemplo, primera dosis un día y a los 22 días la segunda. AstraZeneca una dosis y a los 28 días la segunda. Ahora los políticos son los que tienen la sartén por el mango para cambiar ese formato de vacunación que es lo que ha diseñado una farmacéutica”, reflexiona Antonio de Alicante.

Desde Cáceres, Nacho comenta: “Nada más tenéis que ver que la gente de Madrid de entre 60/70 años están siendo vacunados. En Andalucía, entre 60 y 70 años están siendo vacunados. En el resto, ni de coña. Pero es que ni se les espera. Y tengo familia en distintas provincias”.

“¿Qué pasa con las personas que somos de riesgo? Yo por mi caso soy bastante de riesgo. Estoy hablando de un colectivo muy grande. Yo tengo el corazón, encima un 30%. Me dice mi cardiólogo que como coja el virus, me muero. Y a nosotros nos tienen abandonados”, pregunta Francisco Javier de Barcelona.

Gabriel de Úbeda cree que “el ser humano es estúpido y egoísta por naturaleza. Queremos que no nos confinen, queremos que no nos cierren los bares, queremos tener ferias, queremos tener partidos de fútbol y no queremos colaborar. Porque dice que se ha muerto uno de un trombo posiblemente entre un millón de la vacuna. Y tenemos miedo a la muerte, pero preferimos morirnos de coronavirus”.

Los impuestos también han estado encima de la mesa en ‘La tertulia de los oyentes’. “Los comités de expertos de la señora Montero los contrata para que pongan en un papel pasado a limpio lo que ella quiere hacer. Y luego decir que no son ellos, que es el comité de expertos y que es la Comisión Europea y quien sea”, dice Isabel de Madrid.

Desde Badalona, Francisco cree que “lo de Bruselas me lo exige con el tema de subir impuestos viene a ser lo mismo que cuando mantenían que el IVA en las mascarillas lo imponía la Unión Europea. Que no se preocupe el Señor Sánchez, que Europa está tomando buena nota de todas sus mentiras”.

José de Zaragoza es tajante. “Si esto es un robo. Esto es robar a los españoles. Esto es un robo descarado para que ellos puedan vivir de cine. ¿Por qué no se bajan ellos los sueldos? Que se lo bajen. Para qué tantos ascensores, ni tanto de nada… ¡Por dios! Nos están robando a manos llenas”, dice.

“Este año me viene 3.300 euros que tengo que pagarle. La pensión es de 773 más 164 que tengo de Alemania. Y tengo una casa de la que pago 400 euros de alquiler más súmale agua, gas, luz, seguros, etc. Fíjense ustedes que justicia”, cuenta Francisco de Madrid.

Araceli de Valencia se indigna al comparar la subida de impuestos con los gastos del Gobierno. “Me enfada muchísimo los 8.500 euros que he leído en la prensa de gastos de representación de alguna miembra del Gobierno que se gastó en gastos de representación. Alimentos, no voy a decir supermercados… Droguería, flores, ferretería, etc.”, explica.

“Teniendo en cuenta que estamos alimentando a 700 asesores del presidente. Asesores de no se qué. Eso duele en la ciudadanía a la hora de pagar impuestos, duele mucho. Y esos ministerios creados innecesariamente también duele. Duele a la ciudadanía. Tienen que hacer examen de conciencia”, pide Benigna de Cantabria.

Hoy, viernes, no falta la preguntita de Alberto Herrera a su padre. “Tristemente hoy nos encontramos con un espaldarazo más con el mundo del toreo. Un sector que además no goza del apoyo que debería incluso sin pandemia. Lo primero, ¿qué piensa sobre la suspensión de la feria taurina de este año? Lo segundo, ¿por qué teatros o concierto sí y toros no? Y lo tercero, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué les decimos a todos esos ganaderos, a todos los trabajadores del sector de la tauromaquia y llevan sin poder laborar tanto tiempo? ¿Qué va a pasar con ellos? Ahí te lo dejo”, lanza.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Todos pueden enviar sus notas de voz al Whatsapp del programa: 600991314, con David Ferreiro al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.