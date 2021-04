Los oyentes de 'Herrera en COPE': "La ayuda a Plus Ultra es un favor a los escuderos de Maduro en España"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

La indemnización que ha solicitado Pablo Iglesias tras dejar la Vicepresidencia ha sido el primer tema del que han hablado nuestros oyentes. Desde Barcelona, Cuca dice: “Si Pablo Iglesias, como estamos viendo, está en política por dinero, por irse de Vallecas. Ahora, por el tiempo que ha estado de vicepresidente sin hacer nada, pide una indemnización”.

Oliver de Madrid recuerda que “este era el que criticaba los privilegios de las dos infantas que se pusieron las vacunas en Dubái. Ósea, tu imagínate, el descaro que tiene este hombre al hablar de los privilegios de los ricos”.

“En una empresa privada el señor que se va o dimite se va con una mano delante y otra detrás. Hete aquí que tenemos al moño rojo pidiendo 5.000 euros de indemnización. Yo no sé de qué si no ha hecho nada”, advierte Antonio de Huesca.

Desde Alicante, Miguel bromea y dice “que los 5.000 euros que va a cobrar al mes el señor Iglesias eso lo quiere para hacer viviendas sociales para los sintecho y para los inmigrantes sin papeles. Es que sois mal pensados”.

Por supuesto, nadie se olvida del tema del día: las vacunas. María de Salamanca comenta: “Si es que yo lo que quiero es que no me mate el bicho. ¿Que me quedo un poco gaga? Pues bueno, es mi problema. Pero, por favor, que me vacunen”.

“¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando que cualquier ministro de este Gobierno mienta? Cómo podemos estar aguantando que diga ahora la ministra de Sanidad a los que os han puesto la primera dosis que va a esperar a lo que diga Europa para ver que hacen con la segunda dosis… Cuando cada país está haciendo lo que le da la gana. Pero bueno, ¿a quién quieren engañar?”, dice José Luis de Fuenlabrada.

Para Antonio de Almería el debate de qué hacer con los que han empezado con la vacunación de AstraZeneca es simple. “Los que tenemos la primera dosis puesta y quedando claro que no hemos tenido ninguna reacción peligrosa ni adversa deberíamos poder ponernos la segunda dosis”, opina.

“Los que la segunda dosis todavía no se la han puesto lo que tienen que dar es gracias de tener la primera dosis puesta. A la gente joven veremos cuando le van a vacunar. El año que viene por ahora”, añade Eva de Valencia.

La polémica por el rescate a la aerolínea Plus Ultra también ha salido a la palestra. Javier desde Granada dice que “los 53 millones que le han dado a la aerolínea venezolana si ustedes lo piensan son 9.000 millones de pesetas. Tú coges y le das a 9.000 autónomos, 1 millón de pesetas que serían 6.000 euros y salvarías entre 20 y 30 mil puestos de trabajo”.

“Se vislumbra desde algún punto del Plus Ultra la mano inquieta y oscurita del zapatiesta. Digo, de Zapatero”, opina Marina de Canarias.

Desde Jaén, Melchor cree que “esa ayuda que le ha dado el Gobierno a Plus Ultra es un favor que les está devolviendo a los escuderos de Maduro en España”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los oyentes también han querido comentar la actualidad económica. “Los Presupuestos Generales del Estado basados en un crecimiento de casi el 10% son una auténtica filfa. Y esto es gravísimo porque o empiezan a recortar el gasto para equilibrar ese presupuesto o vamos a pedir más deuda. Y estamos en un 120% del PIB”, dice Pedro desde Madrid.

Sobre la Ley de Cambio Climático y los puntos de recarga de vehículos eléctrico Iñaki de Pamplona pregunta: “Pero, ¿en qué mundo vive esta gente? Si estamos en el 2021 y tu vas a echar gasolina a Soria provincia a partir de las 10 de la noche y tienes una gasolinera cada… ¡Abierta igual ni tienes! Como mucho una en la capital. ¡Qué cuadrilla de perroflautas! ¡Qué cuadrilla dios mío!”.

Trinidad de Madrid no olvida el mitin de VOX en Vallecas y le lanza este mensaje a Pablo Iglesias: “Usted dice que los de VOX provocan yendo a Vallecas a dar un mitin. ¿Usted no provoca viviendo en Galapagar donde viven los ricos? O no lo ha notado en sus vecinos cuando se han puesto delante de su chaletón a gritarle. Entonces, ¿quién provoca?”.

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Todos pueden enviar sus notas de voz al Whatsapp del programa: 600991314, con David Ferreiro al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.