Los oyentes de 'Herrera en COPE': "No se entiende nada cómo organizan la vacunación"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Fernando Simón ha abierto la puerta a vacunar con AstraZeneca a los mayores de 65 años. Algo que nuestros oyentes no han dejado pasa desapercibido. Javier de Zamora está más que confuso. “Cuando no han terminado de vacunar a las personas de 80 años y no han empezado con las 70 … Eso sí, pero muchos profesores menores de 50 años, aunque estén liberados que no tienen vinculación con ningún colegio, sí están vacunados… De verdad esto no hay que lo entienda”.

Juan Antonio de Sevilla comenta que “vale que nos vamos a vacunar con la que nos toque… De hecho, a mi me vacunan mañana con AstraZeneca, pero eso es como si te compras un coche y te dicen que todos son muy seguros pero que por cada millón de coches a uno de le van a fallar los frenos y la gente se va a matar. ¿Es un riesgo medido? Sí, medido está…”.

Fátima desde Simancas dice que “no se vacuna más deprisa porque alguien, no se quién, no quiere. Porque yo soy una enfermera jubilada y he estado en activo durante 43 años y muchos compañeros médicos y enfermeros estamos dispuestos a hacerlo voluntariamente y no nos admiten”.

Desde Valencia, Alfonso apunta que “cuando se habla del pasaporte comunitario y se habla de discriminación… Yo me pregunto: ¿y los negocios que están ahora cerrados? ¿No es discriminación con respecto a los demás? Y eso la verdad que no le importa a nadie. Pero a lo mejor el pasaporte haría que la gente se pudiera empezar a mover y que algunos negocios pudieran empezar a funcionar”.

Nuestros oyentes también han querido comentar las elecciones madrileñas. Jacinto de Alicante plantea algunas posibilidades. “¿Tú crees que Pablo Iglesias ha valorado que a veces es mejor ser cabeza de ratón que cola de león? Y su objetivo sería, si los números de la izquierda dar para ello, ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid a cambio de mantener su apoyo a Sánchez… Bueno, de mantener el apoyo y de que al señor Gabilondo se la trague doblada”, dice.

Desde Madrid, Antonio también habla sobre el candidato socialista a la Comunidad de Madrid. “Pero, ¿alguien se lo imagina con Iglesias? Ósea, Gabilondo gobernando con Iglesias. Le iba a durar dos mañanas a Iglesias. Se lo comía crudo. Una marioneta total de Iglesias”, dice.

Y a Madrid también apunta el sondeo preelectoral del CIS. “Cuidadito con las encuestas de Tezanos. Porque las carga el diablo. Ya sabemos que las cocina, sí. Pero eso que hace crea mucha opinión y luego acierta bastante. Así que no nos fiemos mucho de las encuestas…Que es un portento creando opinión”, avisa Mercedes de Madrid.

Santiago, también madrileño, plantea una pregunta al ver los resultados del sondeo… “Si esas encuestas ya no cumplen la misión para la que se supone que se crearon que es conocer la opinión pública. Si han pasado de realizarse cada dos meses a hacer todos los meses. Si todo el mundo coincide en que están mal hechas y que están deliberadamente manipuladas, mi pregunta es: ¿cree usted que este señor podría estar incurriendo en un delito de malversación de caudales públicos?”. Por último, Juan de Granada apostilla: “ya está Moncloa preparándonos para los resultados de las elecciones madrileñas".

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Todos pueden enviar sus notas de voz al Whatsapp del programa: 600991314, con David Ferreiro al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.