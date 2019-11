"Herrera, ¿Además del Ondas qué te haría más ilusión ganar?"

Un día más en ‘La tertulia de los oyentes’ que modera Antonio Naranjo. Avalancha de mensajes en el contestador de ‘Herrera en Cope’ con los temas del día: la conformación del Gobierno y la entrevista de Carlos Herrera al primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Eloy de Barcelona no se muestra de acuerdo con algunas de las declaraciones por parte del teniente “está hablando de los contenedores, ahora hay que reponerlos claro..."

Sobre la conformación del Gobierno, Felipe desde Sevilla se lo toma con más humor “ya puestos que se presente, con todo el lío de países que hay, que salga ‘Triana Vive’, ‘Utrera Existe’ y ‘Viva el Betis’, lo mismó así gana alguna liga."

Muchas felicitaciones al Líder por el Premio Ondas, entre ellos Nacho desde Extremadura, que también considera que “como eres el monstruo de las ondas lo tienes bien merecido, pero no habrá quien te aguante luego. Mirarás a todos por encima del hombro.”

Y como cada día, no podía faltar la famosa preguntita al líder que nos la manda Amparo desde A Coruña, “Herrera, ya tienes muchos premios ¿Qué te haría ilusión ganar que no fuese en lo tuyo?” El presentador no ha tenido ninguna duda en su respuesta “la lotería, sin ninguna duda.”

