Hablan las oyentes de 'Herrera en COPE': "Montero y Podemos no me representan"

La pincelada de hoy viene por las palabras del nuevo presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, que ayer tras ganar se sacó una foto con una aficionada a la que agarró de la cintura y le dijo “llámame cuando tengas 18”. Y todo en vísperas del día de la mujer.

Precisamente por este día, el 8 de marzo, han sido las oyentes de Herrera en COPE las que han tomado los mandos para analizar y comentar los temas que más le han llamado la atención. El primer bloque trata sobre el 8M, evidentemente. Marijose de Murcia comenta que “por supuesto soy mujer y defiendo los derechos de la mujer, pero esos derechos de la mujer se llevan defendiendo desde hace 300 años. Hay que hacer una distinción entre feminismo, el feminismo que tenemos hoy, y los derechos de la mujer, no es igual”.

Paqui de Granada comenta que “pienso que como mejor lo he defendido ha sido criando tanto a mi hijo como a mi hija en la misma igualdad. Eso sí que es eficaz. Quiero decir que todas las señoras que hoy salgan a la manifestación a mí no me representan”.

Carmen desde Andalucía nos cuenta que “mis hijos tienen que comer todos los días. Yo, con dos pares de cataplines, los he sacado adelante. Te pones a echar alguna solicitud de alguna ayuda y siempre te falta un papel”.

Carmen de Cádiz defiende que “vivan las mujeres trabajadoras, vivan las mujeres luchadoras y vivan las mujeres que no se dejan manipular su inteligencia”. Por su parte, María de León aprovecha para decir que “en este día de la mujer trabajadora, mi felicitación a Lydia Valentín, la leonesa que ha ganado el premio de España de halterofilia. Toda una campeona, como lo ha demostrado en muchísimas ocasiones. ¡Felicidades!”.

María Pilar de Canarias recuerda que “mientras tanto, se olvidan de la cantidad de mujeres que han muerto en las residencias, que han muerto solas, que viven solas, abandonadas por sus familias… ni una palabra para acordarse de ellas, solo les gusta el chiringuito y la fiesta”.

La preguntita de hoy la lanzan varias oyentes. Así, Lucía, Laura, Yolanda, Marta y Vanessa le preguntan al líder: “Herrera, ¿Por qué no entrevistas a Irene Montero?”.

Sobre este día y el uso que le dan partidos como Podemos también nos han llegado muchos mensajes. María de Sevilla se cuestiona “¿cómo puede la mujer del coletas reivindicar el Día de la Mujer cuando ella vive con un machista? ¿o se ha olvidado lo que le dijo a la madre de sus hijos? Hay que tener morro no, lo siguiente”.

Rosa María de Gerona tiene claro que “cuando los gobiernos se mueven única y exclusivamente por ideologías quien paga la fiesta y quien paga todo somos los ciudadanos. Ellos a vivir”. Por otro lado, Milagros de Segovia no entiende el papel de Podemos y comenta que “al frente máximo tienen al macho alfa que cosifica a su mujer poniéndola de ministra, que se queda con el teléfono de la ayudante y la pone en el chiringuito para que no hable, etc. Pero es que no me incluyan, que yo no tengo nada que ver con ustedes. Nada”.

El último bloque de hoy es un mix variado, donde algunos de nuestros oyentes también han participado. Así, Cristina de Galicia comenta que “a mis hijos de 50 para arriba, los van a vacunar antes que a nosotros. Mi marido tiene 88 años y yo 75, con bronquitis crónica y epoc”.

Fran de Barcelona se acuerda de nosotros y dice “felicidades a toda la COPE, menos mal que os tenemos. El lema de hoy parece ser que nos da igual, cambiamos muertos por manifestaciones. Tiene narices”.

Por último, Jesús de Valencia se extraña de “¿para qué se vacuna Maduro? ¿No tenía las gotitas milagrosas del doctor no se qué?”.

