Un día más en 'La tertulia de los oyentes' que modera Antonio Naranjo. Avalancha de mensajes en el contestador de 'Herrera en COPE' con los temas del día: la entrevista del Líder a Juan Carlos Quer, los altercados de anoche por el partido Real Madrid y FC Barcelona y una gran expectación entre nuestros oyentes por el famoso Belén viviente que ha sido inaugurado a las seis de la mañana por nuestro equipo.

Miguel desde Andalucía se muestra emocionado con el Belén “Carlos, qué cabras mas bonitas se escuchan por ahí con la campanilla y todo, qué puntazo tío”

Uno de nuestros oyentes ha corregido al Líder con la nacionalidad de Robert Lewandowski , el delantero polaco se ha convertido este miércoles en el tercer máximo goleador en la historia de la Bundeslig , Anxo desde Galicia lo quiere dejar claro “de fútbol no estás muy enterado, te sacan del Betis y ya no nos enteramos de nada”

José de Barcelona sobre los altercados de anoche en el partido “¿Cómo es posible que entrasen ayer las pancartas en el estadio? Si registraban a la gente al entrar ¿Cómo pudieron poner esas pancartas tan grandes? Supongo que estarían ya allí”

También desde Barcelona, Jorge nos manda un análisis “ayer el Tsunami futbolístico fue blanco, en cuanto a la acción de este grupo supremacista fue patético”

Mario de Cantabria “qué vergüenza suplicando los vecinos de Barcelona a los CDR para que dejasen de quemar las calles”

Por otro lado, nuestros oyentes nos han mandado muchos mensajes de solidaridad por la entrevista de esta mañana del Líder con el padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer “yo soy de las personas que han firmado lo de la prisión permanente revisable, creo que la ocultación del cadáver si la planteáramos ahora sería abrir la puerta a la derogación de la prisión permanente, lamentablemente así estamos en este país” este mensaje de apoyo nos lo ha mandado Elena desde Valladolid.

Charo desde Madrid se muestra de acuerdo con muchos de los puntos tratados durante la entrevista “estoy con Juan Carlos Quer de que esto que le ha pasado a él nos puede pasar a cualquiera y estoy de acuerdo con que no se quite la prisión permanente revisable”

Y como cada día, no podía faltar la famosa preguntita al Líder, que nos la envía Pepe desde Málaga “Herrera, usted no habla del árbitro ni del partido para no crear polémica, le convendría hablar un poco sobre el robo”

Cada mañana, los oyentes tienen su tertulia con Herrera, un espacio plural y abierto a todas las opiniones que el programa de Cope recibe en el 600991314. Antonio Naranjo y Carmen Ibáñez escuchan todos los mensajes y luego emiten una selección de lo mejor