La mirada económica de Gay de Liébana: “La cosa pinta mal”

El profesorJosé María Gay de Liébana analiza en‘Herrera en COPE’ las claves económicas del día

Concluye el primer semestre de 2020, con datos perturbadores sobre nuestra salud económica. Soy sincero, Pilar: hoy, me proponía dar un toque de ilusión y otear el segundo semestre de este año que arrancamos en tono positivo. Sin embargo, tanto el Banco de España como el INE confirman la penosa situación de nuestra economía. La caída del PIB del -5,2% en el primer trimestre, que podría rondar el -22% al concluir el trimestre de abril a junio – cuando hemos sufrido las peores horas del confinamiento y del parón económico -, deja un rastro de 752.000 afiliados menos en la Seguridad Social, 3 millones de personas afectadas por ERTE, 1,4 millones de autónomos en cese temporal de la actividad, cebándose en trabajadores temporales, mujeres y menores de 35 años, y pone en serias dificultades al comercio minorista, ocio, restauración, hostelería y, en general, al sector servicios, donde el distanciamiento social resulta muy perjudicial y que se ve más dañado que la industria manufacturera o el sector primario. La debilidad de nuestro tejido productivo, con presencia muy mayoritaria de pequeñas empresas, añade más amenazas a un panorama que se vislumbra espeso para septiembre. Y mientras, Pilar, los ingresos del Estado se desploman, aumenta el gasto público y el déficit hasta mayo se dobla en porcentaje interanual. El consumo de hogares e inversión vive horas bajas y el ahorro, por temor, crece.

Entretanto, que España tenga que acudir en busca de recursos al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) ya no es descartable y que tengamos que ser tutorizados – eufemismo de rescatados -, tampoco. No son pocos los españoles que ansían, ahora sí, la intervención de nuestro país bajo la batuta de Angela Merkel. Al menos, que me conste, Doña Angela tendrá a su disposición las suites de algunos de los mejores hoteles, Pilar…

