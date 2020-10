Gay de Liébana desgrana la realidad que viven las empresas españolas por la pandemia

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Por más que digamos que la esperanza es lo último que se pierde, el baño de agua helada que está recibiendo la economía española y el desastre que se cierne sobre demasiadas empresas, es de envergadura, Don Carlos. Movilidad restringida, semi o pseudo confinamiento, cierres de establecimientos decretados por las autoridades…, llevan a la guillotina a un sinfín de negocios y empleos que producen la mitad del PIB de España. La agonía económica va para largo, Don Carlos. Esta semana, empresas y autónomos tenían que liquidar primaverales moratorias de impuestos. Hay crac de liquidez y la solvencia ya rechina. Muchas empresas no pueden pagar tales aplazamientos, al no funcionar y sin ingresos. La trampa de aplazar pagos de impuestos, que no exonerar, atrapa a empresas y autónomos cuyo final se acerca. Los créditos ICO, con infinidad de empresas, desangrándose, son una encerrona que las sentencia.

La gran diferencia de España con otros países de nuestro entorno es que éstos, Don Carlos, han auxiliado a su tejido empresarial dándole dinero y exonerando impuestos. Aquí, nada de nada, solo moratorias que engordan la bola de deuda y conducen al corredor de la muerte. En ese baño de cruel realidad, con la industria turística perdiendo 106.000 millones de euros y sufriendo una caída de la facturación del 70%, pueden desaparecer 750.000 empleos antes de fin de año. Algunas cadenas hoteleras ya se dejan de falsas promesas de recuperación para 2021 y deciden echar el cierre hasta por lo menos el año 2022. En Barcelona el 70% de los hoteles están cerrados y la incertidumbre es tal que dudan sobre su reapertura en los próximos años. El infierno de 2020 será apocalíptico, con días cortos y noches largas por el cambio de hora. ¡Ah, y la deuda pública suma 1.298.736 millones de euros, 117% del PIB previsto en 2020, Don Carlos!

