La mirada económica de Gay de Liébana: “La dura cantinela mensual”

El profesorJosé María Gay de Liébana analiza en‘Herrera en COPE’ las claves económicas del día

Nada, Pilar, que esto no tiene arreglo. Cada mes, la misma y mística melodía, la matraca habitual y el desajuste estructural sin solución. Son más o son menos; sube el número; a veces desciende un poco; pero la lacra de la economía española persiste confirmando su endeblez, un mal endémico y que desde hace muchísimos años venimos arrastrando cual lastre. Sí, Pilar, desde 1980 la tasa de paro promedio en España es del 17%. Estamos ante un problema de una gravedad singular que ningún gobierno ha sido capaz de resolver. Soslayo los datos de ayer de afiliación a la Seguridad Social y de desempleados. Porque ese problemón del paro, Pilar, adquiere ya tintes dantescos. España, en mayo, encabeza ya el paro en Europa, con una tasa del 14,5%, sobrepasando a Grecia que se queda en el 14,4%. Doblamos sobradamente, Pilar, la tasa de paro de la zona euro que es del 7,4% y con creces la de la Unión Europea, que es del 6,7%. Y en paro juvenil, es decir, menores de 25 años, también lideramos el ranking europeo con el 32,9%, superando a Grecia con el 32,4%.

El desempleo y la precariedad del empleo son los desafíos del mercado de trabajo que adolece de evidentes deficiencias. La tasa de temporalidad del empleo en la última década es del 25,2%, mientras en la Unión Europea del 13,9% . Los trabajadores temporales son quienes soportan los flujos de destrucción de empleo, que cristalizan en desigualdades. Muchos españoles se enfrentan a carreras laborales sin continuidad, lo que se traduce en menor productividad. Y esa excesiva temporalidad condiciona la emancipación y erosiona la fertilidad. Por eso somos un país envejecido, no solo porque los mayores sean longevos y se alargue la esperanza de vida, sino porque no nacen niños en número suficiente en España. Pilar: tenemos un problema estructural que exige soluciones estructurales y no subsidios…

