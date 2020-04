La mirada económica de Gay de Liébana: “¡Cuidado con el déficit!”

El profesor José María Gay de Liébana analiza en ‘Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Durante unos días hemos vivido engañados, aunque a mí, que ya sabe usted, Don Carlos, que soy escéptico rematado, la noticia no me ha pillado por sorpresa porque uno peina canas y en eso de las cuentas públicas intenta emular, sin conseguirlo, el espíritu de los legendarios sabuesos. Nos dijeron que el déficit público de España en 2019 ascendió a 32.904 millones de euros, equivalente al 2,64% de nuestro PIB que fue de 1.245.331 millones de euros. Pues no, Don Carlos, el déficit no ha sido en 2019 de 32.904 millones de euros, sino que, según Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea fue de 35.195 millones de euros, lo que representa el 2,82% y acerca a España a pisar esa línea roja del 3% que en teoría habíamos abandonado.

Por consiguiente, la diferencia en valor absoluto del déficit público de 2019 es de 2.291 millones de euros. En el trasfondo, que si unos criterios u otros aplicados a propósito de activos fiscales diferidos, son los que trastocan el cálculo del déficit. Sea como fuere, lo que está claro es que los viernes sociales han pasado factura a nuestro déficit y la falta de rigor presupuestario se deja notar. Además, no es la primera vez que los saldos de nuestras cuentas públicas salen de Madrid de una manera y Bruselas las rebota de otra, corregidas y enmendadas. De hecho, Francia, con el 3% de déficit – ojo a la situación de las finanzas públicas galas, Don Carlos, porque su deuda pública es del 98,1% sobre PIB – y España, son los patitos feos de la Unión Europea; Italia, a pesar e los pesares, cierra 2019 con un déficit solo del 1,6%. ¿Pulula por nuestro suelo patrio la alargada sombra del MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad? ¡Chi lo sa, Don Carlos!

