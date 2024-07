Van en familia de vacaciones al Caribe, entran a un bar, y alucinan por el famoso que se encuentran

Como es habitual, hablamos con nuestros 'fósforos' de 'Herrera en COPE'. Generosamente, responden a las preguntas que les planteamos. En esta ocasión, les pedimos que nos cuenten aquellos planes improvisados que les han alegrado la vida. ¿Qué sorpresa se llevó por la calle?

La primera oyente que desgrana su caso es Paula. Dice que, hace unos años, estaba en Madrid de viaje con su madre. Decidieron ir a unos grandes almacenes y comer allí. Mientras decidían qué comer, apareció Felipe González. Ella, por aquel entonces, tenía unos 20 años. Cuando se lo encontró, pensó que se le había caído un mito de golpe. "Cuando dejó la presidencia tenía un tipín. Y, cuando lo vi, estaba pasado de kilos".





Charlamos también con José Antonio. Asegura que ya está de vacaciones y, de manera rápida, relata que su anécdota es un poco inverosímil. Ha recordado los conciertos de Taylor Swift en el Bernabéu. Él es de Murcia. Se metió en la página que gestionaba las entradas y quiso intentarlo. Quería ir. En un momento determinado, consiguió acceder a la compra de los tickets a las 19:47 horas, empezando el concierto a las 20:00 horas. "Entiendo que no consigan creerlo. Mi familia tampoco me creía. El concierto fue digno de admirar y disfrutar".

"Fue la risa todo el día; salíamos del parque a las 10 de la noche"

A principios de los 90, un 'fósforo' tenía un bar en la Vega Baja del Segura, en Alicante. Se presentó un amigo suyo allí. Le contó que acababan de inaugurar Port Aventura. Al final, fueron al parque de atracciones. Cerró el bar cuatro días. "Cogí una caja de refrescos. Me llevé un kilo de limones. La risa todo el día. Salíamos del parque a las 10 de la noche. Era muy gracioso".

Otra oyente asegura que no recuerda bien si su historia se produjo en el año 2002, 2004 o 2006. Toda su familia se marchó de vacaciones a una isla llamada Aruba. Y allí, se encontraron con Maradona y toda su gente. Fue muy emocionante. Dice que era muy simpático, se hizo fotos con ellos y les regaló un autógrafo para un tío de su marido que era muy fan.

Santiago es un 'fósforo' asturiano. Fue a trabajar a Zaragoza y, un día, en la pensión en la que dormía "le digo a la dueña que me iba a dar una vuelta. Abrí el portal y aparece un ingeniero de la obra en la que yo trabajaba. Me preguntó que a donde iba. Él me dijo que se iba a Francia, que si me iba. Llegamos a la frontera y no me dejaron pasar por ser menor de edad. Tuve que volver a Jaca, falsifiqué la firma de mi padre y al final pasé". No te pierdas aquí la sección completa.

¿Y qué le ocurrió a Inma? Responde que siempre quiso ir a la noche de las velas de Vejer. Le propuso a su marido dormir en el maletero del coche. Y se fueron. Aquello es muy bonito, según nos cuenta.

Por último, Juani dice que tiene una anécdota muy buena con Alberto Herrera. La familia de Juani estaba en un hotel madrileño en 2023. Esperaban al Betis y se sentaron en la recepción. Esta 'fósfora' dijo: "Yo creo que es el hijo de Carlos Herrera". Pero lo cierto es que va a quedar la duda porque Alberto Herrera ha dicho que no le suena haber estado en ese hotel.