Una vecina de Cartagena se compra una casa y esta es la razón por la que se despierta de golpe: "¡Que se cae!"

Este viernes, hablamos con nuestros 'fósforos' de ruidos que no soportan. Una oyente de Cartagena ha contado cuál es el motivo exacto por la que se despierta de golpe. Descubre de qué se trata en el audio que tienes disponible aquí.

En concreto, Isabel afirma que "desde la pandemia, tiene una casa en el campo. A las afueras de Cartagena. "Es un sitio muy bonito. Aquí se oye el gallo a las tres de la mañana. Lo que molesta es que a las 8 y cuarto venga el avión del ejército del aire de San Javier. Yo le digo a mi marido, ¡que nos cae! Todos los santos días".

Pilar, en su intervención en 'Herrera en COPE', ha explicado que le relaja ir en coche. Es copiloto, no conduce, y su marido muchas veces la lleva a todas partes. "Yo voy tan tranquila y de repente se empieza a oír un ruido. Descubrí que es mi marido, que va conduciendo".

Al final, se dieron cuenta de que él lo hace sin querer "y debe ser la respiración, o no sé".

Otra oyente, llamada Estrelli, cuenta que duerme lejos del ruido que le molesta. Y eso le va bien. "Tengo a mi madre que no es normal como ronca. Se queda traspuesta. Es una cosa que no tiene nombre. El médico la observó y nos dijo que iba a necesitar apoyo. Nos mandaron una máquina a casa, la ponemos en el salón, y eso empieza a hacer ruido. La mujer duerme, pero nosotros estamos a prueba de bombas. Eso no hay quien la aguante".

La 'fósfora' dice que le han puesto una habitación cerca del salón y claro, con ese ruido que genera la máquina, "parece que estamos viendo la guerra de las galaxias".





El primo de Estrelli, cuando come langostinos, también es muy desagradable porque "chupa la cabeza y come con la boca abierta". Escucha la sección completa en el siguiente audio.

Más oyentes, como Daniel, dice que tiene un odio selectivo. Explica que es un problema para las personas que lo padecemos. "No puedo con el ruido de algo crujir. Me pone enfermo". Daniel, de hecho, sufre ansiedad por ello.

"Yo les he creado un problema a ellos. Les encantan los picos. Pero, en el momento en el que mastican, se miran entre ellos como diciendo 'ojo, que está aquí papá'".

De repente, si se encuentra en un cine y escucha al de al lado comer palomitas... lo pasa fatal. "Muchas veces, me cuestiono ir a ver una película", relata en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

José, por otra parte, afirma que "ha llegado de trabajar ahora y hay obras por todos lados". Además, oye al señor de arriba, a su vecino y eso le impide conciliar el sueño.

Por último, hablamos con Pedro. Este 'fósforo' asegura que tiene tres ruidos que no puede soportar: el ruido del soplador de hojas. Odio también el reggaeton y luego cuando "vas por la calle y esto que va a una persona a escupir....pues eso".

¿No soportas ciertos sonidos? Puedes sufrir misofonía o hiperacusia

Nuestros 'fósforos', probablemente, sufra alguna de estas dos dolencias. La misofonía es sentir irritabilidad o incluso pánico ante sonidos cotidianos como el goteo de un grifo, el ruido de alguien mascando chicle o cliqueando un bolígrafo.









El término significa odio (miso-) al sonido (-fonía), por tanto, las personas que lo sufren reaccionan de forma irracional ante sonidos específicos.



Las personas que padecen misofonía se sienten alienadas e incomprendidas porque se les suele tildar de histéricas o exageradamente sensibles. Por eso, ante casos serios, los expertos recomiendan acudir al médico.