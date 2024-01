El truco casero para quitar el hipo con dos ingredientes que tienes en tu despensa: Desaparece al momento

Los 'fósforos' son parte primordial en 'Herrera en COPE'. Nuestros oyentes nos cuentan historias desternillantes y, alguna vez, también dan algún que otro consejo. Esta vez, quisimos descubrir trucos caseros de nuestros fósforos para solucionar problemas que pueden surgir en casa. Incluso algún contratiempo de salud.

Es el caso de Beatriz. Ha contado el remedio que emplea para quitar el hipo casi instantáneamente. Lo elabora con productos que tienes en tu despensa. Descubre de qué se trata en el audio que tienes disponible aquí.

En concreto, explica que se toma "una cucharadita de azúcar con vinagre y es mano de santo. Yo primero hecho el azúcar en la cuchara y después el vinagre. No sé si es por lo repugnante que es, pero se me quita".

Otro de los oyentes que ha compartido sus consejos ha sido José Luis, que ha explicado cómo curar las quemaduras con un alimento que todos tenemos en casa, el vinagre. "Soy ciego total y en la cocina me ha pasado muchas veces. Coges un vinagre normal, si está frío mejor, lo echas en un vaso y metes el dedo dentro hasta que te cubra. Se queda la herida como acolchada, pero no te sale ampolla y se te va a quitar el dolor", ha detallado.

"La gente que lo oiga puede pensar que no es verdad"

Maika se ha referido a cómo decir adiós a la tos usando una cebolla: "La pones en un bol en la habitación y por la mañana ya no tienes tos. Con un par de trozos cortados, con la piel quitada y con agua. No hay que respirar en el bol ni nada, lo único importante es ventilar bien la habitación. Me lo dijo mi abuela porque yo era muy asmática y tosía mucho", ha sido su consejo.

Por su parte, Ana María ha compartido un remedio para desenredar cualquier nudo, desde una cadena hasta un hilo de lana. "Tienes que empezar a abrirlo con los dedos y vas soplando a la vez. En cualquier bolsa, como la de basura, en la lana, en una cadena. Es efectivo de verdad", explica. "La gente que lo oiga puede pensar que no es verdad", añadía, aunque ella asegura que funciona.





Y, por último, no podíamos dejar pasar el testimonio de Loli. Esta oyente explicó que se trata de un hábito que ha incorporado a su rutina desde hace cuatro años.

Loli indicó que fue durante un viaje cuando conoció a esta mujer que en aquel momento estaba de cumpleaños. En ese instante, se quedó realmente sorprendida al saber que tenía 102 años, pero su apariencia era de una persona con una edad mucho más baja. Por ello, decidió preguntarle por su secreto para cuidar su salud con tan avanzada edad.

La mujer le contó que en su familia tenían muchas colmenas, por lo que "tomaba mucha miel".

Tras conocer la historia de la anciana, esta fósfora decidió hace un cambio en su vida y comenzar a aplicar esta técnica en su rutina diaria. Y todo cambió para bien.





