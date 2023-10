Va a trabajar a una cárcel de Alicante y esto es lo que le pasa al salir en coche: "Me quedé blanco"

Con 'Tiburón' seguro que más de uno se llevó un susto importante. En su momento, fue tremendo. Debaten todos los colaboradores de 'Herrera en COPE' que la música, en esta película, jugó un papel fundamental. Hablamos de este clásico del cine porque, este jueves, preguntamos a nuestros fósforos sobre miedos irracionales y sustos que acabaron bien. Escucha aquí lo que le pasó a Bernardo, uno de nuestros 'fósforos', al salir de la prisión de Alicante para la que trabajaba.

Audio





Juan Francisco ha explicado que "estando en Ginebra, en un hotel, al salir de la bañera me resbalé. Y menos mal que la sillita que había era de plástico. Di con la cabeza hacia atrás y se partió".

Iraida también vivió una circunstancia complicada porque se "durmió con la mano agarrada al cabecero. Y se me durmió. Se me cayó encima. Tocaba, veía que era una mano, pero no sabía que era mi mano. Aquello fueron unos segundos hasta que caí en la cuenta. Muy angustioso".

¿Y qué le ocurrió a otro 'fósforo', a Bernardo? Él era proveedor de una cárcel de Alicante y era muy nuevo. Acababa de empezar. "La primera vez que fui, pues entro allí, hablo con el encargado, y a la hora de salir tengo que pasar otra vez por vigilancia. Cuando llego allí y paro el coche me pregunta el de fuera que quién soy". Lo que no esperaba era su reacción. Empezó el Guardia Civil a decir "que se escapa uno. Aquello daba risa. Y al final fue una broma". Puedes volver a escuchar su historia en el audio que puedes escuchar justo al arranque de esta noticia.

"El grito lo pegó la pareja", narra uno de nuestros 'fósforos'

José Luis tiene dos miedos: la oscuridad y las arañas. Trabajaba en el festival de Sitges. No te pierdas lo que le ocurrió. "Era montador del escenario. Tenía un pase y entré a una de las salas de cine a ver un maratón. Yo estaba en la cuarta fila y había una pareja. De repente, cayó una araña del techo. Lo más gracioso es que yo me asusto y el grito lo pegó la pareja".

Más testimonios. Este caso, conocemos la historia de Mari Carmen. "Vivía en un dúplex. Llegó la noche. Nos acostamos temprano. Tengo tres hijos. Todo tranquilo y de pronto empezamos a oír cantar a una niña en el salón. Cantaba 'campanitas del lugar...' Y yo con todo apagado. Yo diciendo no bajo. Mi marido bajó y vio el teléfono de un amigo de mi hijo que se lo había dejado encima de la mesa. Y era el sonido de la llamada".

Isabel es muy bromista. Y en las cenas de Navidad, hacía de las suyas. "También me gustaba mucho comprar arañas o cucarachas de plástico y meterlas debajo de la servilleta. Mis padres me pagaron los estudios y todo. Son muy buena gente". Escucha aquí la sección completa de 'la hora de los fósforos' de este jueves.

Audio





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La desternillante historia en el baño de un avión que ha dejado mudo a Herrera

¿Te da corte hacer de vientre en casa ajena? ¿Cómo se debe comportar el anfitrión? ¿Ha de colocar ambientador en el baño? ¿Y velas? Hace un tiempo, los 'fósforos' de Carlos Herrera hablaron de un tema que preocupa. Y mucho. Porque España se divide entre quienes no sienten sonrojo ante los apretones y quienes sí.

Entre todas las llamadas ha sorprendido la del 'fósforo' Juan, que ha relatado cómo fue su primera vez en un avión. Recién casado, llegó a Barajas con destino a Isla Margarita. El problema fue una escala de más de 8 horas. Con un hambre voraz, se puso las botas antes de subir al avión. Descubre lo que le ocurría en el vídeo que tienes disponible a continuación.