Carlos Herrera propone un nuevo nombre al Getafe tras censurar a Alfonso Pérez: "Que se lo pongan al estadio"

El Getafe, en colaboración con el ayuntamiento de la ciudad, ha decidido desterrar a Alfonso Pérez del nombre del mítico Coliseum que acoge a la afición del equipo de la ciudad. Una entrevista en la que el exjugador de la selección opinaba sobre el fútbol femenino ha servido para que su nombre no se asocie más a la entidad deportiva. Carlos Herrera, en pos de ayudar a la entidad deportiva, ha propuesto un curioso nuevo nombre. Escúchalo aquí:

¿Por qué se censura a Alfonso Pérez en Getafe?

Carlos Herrera, tal y como se puede escuchar en el audio anterior, se ha lamentado por el estado de la libertad de expresión en España: "Nos está quedando un país de una suerte de totalitario, que está precioso", tras lo que ha acusado a un grupo de gente muy concreto: "La dictadura de pensamiento, la brigada antivicio o lo que quieran, la patrulla antivicio, la patrulla anti desmanes lingüísticos", ha señalado para explicar qué ha ocurrido con el Getafe y Alfonso Pérez.

"Alfonso Pérez, jugador del Madrid, del Betis, del Barça, de la Selección Española...", ha recordado Carlos Herrera, realizó una "entrevista en El Mundo y dice que el fútbol femenino está muy bien y que hay que respetarlo, pero que las futbolistas no pueden pedir cobrar lo mismo que los hombres porque no generan lo mismo que los hombres, de la misma manera que él no puede cobrar lo mismo que Cristiano Ronaldo, porque Cristiano es más bueno", ha relatado Herrera recogiendo parte de las declaraciones del exfutbolista en el diario.

Tras esto, se ha tomado la decisión de censurar su nombre del estadio del equipo: "Bueno, pues por esa razón, por esa explicación, que se supone un desprecio machista, los del Getafe y la alcaldesa de Getafe, una tal Sara Hernández, la brigada feminazi, ha retirado el nombre de Alfonso Pérez del estadio municipal de Getafe", algo por lo que Herrera se ha mostrado muy crítico

El problema del fútbol femenino y los ingresos

Para Carlos Herrera "lo que dijo" Alfonso Pérez "es de sentido común, si el fútbol masculino llena cada fin de semana estadios de 90.000 espectadores y mueve cifras millonarias, la televisión, las radios, etcétera, pues claro, el que genera todo eso, que es el futbolista, tendrá que cobrar en proporción de todo eso y en función también de cuántos goles marque", ha argumentado el comunicador.

Según el periodista, en su monólogo de las ocho de este jueves, "si el fútbol femenino no llena esos estadios y no convoca ese nivel de ingreso publicitario, no puede exigir cobrar lo mismo", ha querido dejar claro. "Pero vamos, que esto es de elemental, de Barrio Sésamo. También los jugadores de balonmano no cobran lo mismo que los del fútbol", ha terminado por ejemplificar.

Al final todo ha quedado un gesto: "Le retiran el nombre a Alfonso Pérez". Un gesto que le ha llevado a Carlos hacerse las siguientes preguntas: "¿En este país hay libertad de expresión o no hay libertad de expresión? Esa humillación absolutamente gratuita, ¿va a quedar impune?", preguntas con las que ha querido responder en positivo. Haciendo una nueva propuesta de nombre para el estadio, para el que fuera Coliseum Alfonso Pérez: "Bueno, que le pongan Carlos Puigdemont al estadio de Getafe. Mira, no sería mala idea", ha terminado por bromear un Carlos Herrera que ya tiene nueva propuesta de nombre para el estadio.

La decisión del Ayuntamiento de Getafe es tajante

El estadio municipal de la ciudad de Getafe, cedido al Getafe C.F. por un periodo de cuarenta años, pasará a denominarse únicamente 'Coliseum' tras las declaraciones de Alfonso Pérez, natural de Getafe y campeón olímpico con la selección española.

El estadio del Getafe se llamará solo Coliseum y se le quita el apellido Alfonso Pérez.





El exfutbolista señalaba la imposibilidad de que una jugadora cobre lo mismo que sus compañeros varones, trasladando la idea del fútbol como mero negocio económico, en lugar de ensalzar aspectos tan importantes en el deporte como la superación, el esfuerzo o la igualdad; minimizando los logros sociales obtenidos por las actuales campeonas del mundo dentro y fuera de los terrenos de juego.

Ambas instituciones coinciden en la necesidad de preservar los valores positivos que emanan del deporte, que en la ciudad se fomentan a través de las escuelas deportivas. En el mismo contexto se ha manifestado mayoritariamente la afición del Getafe C.F.

Es importante recordar que, de acuerdo con los términos de la concesión, el Getafe C.F. se reserva la posibilidad de incluir un patrocinio publicitario junto al nombre Coliseum, como ya sucede en el resto de equipos de todo el mundo.