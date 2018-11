El relato de Fernando el 'fósforo' aplaudido por los padres que no pegan ojo

¿Estás harto de que tu hijo no duerma? ¿Hasta dónde te llegan las ojeras? ¿Con cuántos remedios has probado? Este miércoles los oyentes de Carlos Herrera han relatado sus noches de insomnio. Incluso de instintos asesinos han hablado.

Es el caso del 'fósforo' Fernando, que ha dicho que tras el nacimiento de sus gemelas le quedaron “secuelas”. No contento con no pegar ojo durante sus primeros meses de vida, 10 años después tuvo mellizos. El caso fue ya el no va más. “Que nadie se gaste el dinero en libros”, ha dicho sobre los típicos manuales para padres primerizos, porque “no valen para nada”.

“Los gemelos dicen: 'Cómo podemos mantener en vilo a los mayores. Pues tú empiezas -a llorar-. Cuando te canses, empiezo yo. Es una carrera perfectamente sincronizada”, ha lamentado con salero.

Fernando ha bromeado con que tiene escoliosis de tanto acunar a sus hijos para calmarles el llanto. “Todas las noches tenemos resaca, cuando no viene una viene la otra”, ha dicho.

Como ha explicado, a los niños “las preguntas existenciales les da por hacértelas a las 3 de la mañana”. Pese a sus lamentos, este padrazo ha dicho que sus hijos “son lo más maravilloso del mundo”.