Rafael, el 'fósforo' que se quedó dormido en el Premio de Jerez debido a las "propiedades" de su vino

¿Te ha sentado mal la Coca-Cola? ¿La rodaja del limón estaba en mal estado? ¿Has amanecido en un lugar que no deberías? Este jueves los fósforos de 'Herrera en COPE' han hablado sobre malas experiencias con el “licor de bellota”. Desde un oyente que no recordaba la boda a la que había ido el día anterior hasta otro que amaneció en un campo de fútbol mientras los equipos se preparaban para empezar un partido.

Entre todas los testimonios ha sorprendido el del 'fósforo' Rafael, que ha tenido que parar su bicicleta estática para hablar con Herrera. Según ha retado, hace unos años fue con su hermano al Gran Premio de Motociclismo de Jerez. Sin embargo, alguna bebida le sentó mal, por lo que no consiguió ver ni una vuelta. Allí se quedó dormido hasta que acabó la carrera. Y eso a pesar del ruido de las motos.

La reprimenda de su hermano no se hizo esperar: “Con el dinero que me han costado las entradas y no has visto ni una carrera”, ha recordado que le dijo con humor.