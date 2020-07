Lo que una madre hace por sus hijos: Charo, la oyente que se llenó de "fortaleza" ante Tim Burton

Sudores fríos, risas nerviosas, músculos rígidos, gritos ahogados y noches en las que cuesta particularmente conciliar el sueño. Estos son algunos de los efectos que el cine de terror provoca en los cuerpos y mentes y que a algunas, como a María José Navarro, les gusta particularmente experimentar.

Este lunes en 'Herrera en COPE' hemos abierto el debate sobre las películas que más miedo le han causado a los oyentes a lo largo de los años. Y aunque el género ha cambiado radicalmente en comparación con el pasado siglo, e incluso con la anterior década, siguen asustando los zombies, los payasos y los gritos, amén del miedo psicológico relacionado con las situaciones cotidianas de la vida.

ESCUCHA AQUÍ A TODOS LOS 'FÓSFOROS'

Entre todas las llamadas ha destacado la de Charo, que aunque no le gustan las películas de terror, cedió ante la petición de su hijo adolescente en el año 1999. "¿Me puedes acompañar a ver la pelicula 'Sleepy Hollow' de Tim Burton?", le dijo. "A él le chiflaba", así que la oyente hizo de tripas corazón y lo acompañó al cine.

"¿Cómo le digo a mi hijo que no? Para una cosa que me pide...". Charo se recubrió de "fortaleza" y allá fue. "Me tiré toda la película agarrada al sillón con los ojos cerrados. No sé cómo no me dio algo. No me enteré de qué iba la película", ha recordado.

Esta no fue la primera vez que a Charo le horrorizó una película de miedo. Cuando era pequeña fue a ver con sus padres la película de los '10 mandamientos'. Desde entonces, la música del ángel exterminador planea sobre sus recuerdos.