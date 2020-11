Un oyente de Valencia bailando sevillanas en Melilla: así une este género a los españoles

Las sevillanas están de luto por la muerte de José Manuel Rodríguez Olivares, más conocido como José Manuel "El Mani", que ha fallecido este miércoles debido a una larga enfermedad. Cantante solista de sevillanas nacido en Gines (Sevilla), ha sido uno de los intérpretes de sevillanas más importantes de la historia de este género, como lo demuestran las más de tres décadas dedicadas a la música.

Carlos Herrera se ha despedido de este hombre de "corazón apaisado" este jueves, dedicándole una parte de su monólogo diario, así como los 'fósforos', que han recordado cómo aprendieron a bailar sevillanas.

Entre todas las llamadas ha destacado la de Francisco, un oyente de Valencia hijo de malagueño. Harto de ir a la Feria de San Miguel, en Córdoba, "a pasear el vaso de arriba para abajo" sin poder bailar con "ninguna mujer", volvió a casa con la promesa de aprender a bailar sevillanas.

ESCUCHA AQUÍ A TODOS LOS 'FÓSFOROS'

"Me fui al pueblo de al dado y me lo tomé muy en serio", ha dicho. Pero lo llamaron "a hacer filas" y se tuvo que ir a Melilla a hacer la mili. Allí conoció a un compañero de Jaén con el que puso una academia de sevillanas en el cuartel.

"Yo era culturista, me fui con 100 kilos, parecía un armario empotrado", ha dicho. Ya en Melilla, en plena feria, el oyente se fue a una caseta a bailar sevillanas con tan buena suerte que le tocó bailar con la hija del alcalde. "Me pongo mi traje, con las piernas que tenía y me pongo a bailar", ha recordado. Y no lo hizo mal porque él quedó segundo en el concurso de sevillanas y su amigo logró el primer puesto. "La gente se sorprendió mucho", ha dicho, pues allí estaba "un tío de Valencia con una espalda que medía dos palmos bailando sevillanas".

Y es que, como ha dicho Carlos Herrera, las sevillanas son uno de los elementos que unen a los españoles a lo largo y ancho de la geografía del país.