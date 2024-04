Un oyente de Carlos Herrera revela el hábito que aborrecía y que ahora no falta en su día a día: "A tope"

Llega el momento de descubrir historias surrealistas con nuestros 'fósforos'. Les preguntamos sobre las cosas que disfrutan ahora y que, anteriormente, aborrecían o les daba mucha vergüenza. Como una comida, una música en particular...

Juanjo explica que, en su caso, "era renegado total y absolutamente de la bici eléctrica de montaña. Yo monto en bici de montaña desde hace 35 años, y he tenido que cambiar a la bici eléctrica. Y me arrepiento de no haberla cogido antes porque me divierto una barbaridad". Así que, este 'fósforo', dice que ha sido todo un descubrimiento y la aconseja al 100%.

Inmediatamente después, Juan dice que viene de una familia ganadera. "Y la cuadrilla de amigos que tenía jugaban al golf. La cantidad de barbaridades que yo habré podido decir sobre ese deporte. Odiaba el golf a muerte. Quizás lo veía demasiado lejano. Al final, me profesionalicé en el golf. Y llevo treinta años jugando. Soy jugador profesional. Lo odiaba, no te haces una idea", relata en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Explica Juan, además, que el famoso movimiento que se emplea para este deporte "es bastante sencillo. El problema es que hacemos continuamente movimientos con las manos, que en el golf precisamente no es lo más efectivo. Pero desde niños, estamos acostumbrados a golpear cosas".

"Estoy al día de todo a través del móvil"

Hablamos también con Carmen, otra 'fósfora' que se avergonzaba del móvil. Al principio de los tiempos, cuando surgió el WhatsApp. Ahora, es una adicta. "Me levanto superpronto, veo las noticias y a las seis de la mañana, puntual, escucho aCarlos Herreradesde el móvil. Estoy al día de todo". Está al tanto de redes sociales y disfruta mucho viendo "fotos antiguas de Gerona, que o no me acuerdo o no las he reconocido. Soy muy adicta al ganchillo y veo cosas del ganchillo. O la prensa rosa".

Más oyentes. Como Elena, que asegura que "antes renegaba de mis padres. Cuando era adolescente, no quería ni verlos. A metros. Y creo que es un problema que tenemos que tratar". Escucha aquí la sección completa.

Por último, Juan Carlos señala que trabaja en la calle. Conduce mucho y dice que, antes, estaba siempre a tope escuchando música solamente. "Y ahora escucho la radio generalista. Antes cambiaba automáticamente. Empecé poco a poco a interesarme por las cosas del día a día. Ahora estoy todo el día con la radio. Ha sido poco a poco". Concluye su discurso indicando que es una costumbre que mantiene cuando trabaja y si coge el coche los fines de semana.

Y este es el oyente al que hacíamos referencia en el titular. Un 'fósforo' que, en un principio, aborrecía la radio generalista y ahora, cada día escoge COPE para mantenerse informado.

