¿Por qué las mujeres tienen los pies más fríos que los hombres?: si te pasa a ti, "cuidado"

A muchas mujeres les han dicho alguna vez en la cama aquello de “no me toques con esos pies”. Ellas son más sensibles a la temperatura y tienen una respuesta más rápida al frío. Las razones no están del todo claras, aunque se atribuyen a que, por un lado, las mujeres tienen de promedio menor tejido muscular y más grasa, lo que hace que necesiten proteger más los órganos vitales del frío mediante la restricción del flujo sanguíneo hacia las extremidades.

Por otro lado, los estrógenos, las principales hormonas femeninas, espesan ligeramente la sangre, con lo que también se reduce el flujo a los pequeños capilares de manos y pies. Ellas tienen hasta tres grados menos en manos, pies y orejas, aunque esta diferencia se va igualando tras la menopausia. Se trata de una realidad que provoca discusiones entre sexos por subir o bajar los aires acondicionados y las calefacciones o poner una manta más en la cama, aunque sea verano.

Unos buenos calcetines ayudan a tener los pies calientes, pero cuidado con sudar





¿POR QUÉ OCURRE?

Tener los pies fríos puede ser lo normal en invierno, cuando las temperaturas bajan y el organismo realiza una vasoconstricción para poder mantener el calor en la parte central del cuerpo, que es donde están los órganos más importantes. Pero, a veces, los pies fríos son algo más que una mera sensación desagradable: indican una patología. Si el frío se acompaña de excesiva sensibilidad, dolor, cambio de color en la piel o entumecimiento hay que averiguar las causas y estas pueden ser las principales:

Sedentarismo.Cuando estamos sentados durante mucho tiempo, la circulación que llega a los pies se ralentiza . Hay que dedicar un rato cada día a caminar para activar la circulación.

Factores hereditarios. Como ocurre con casi todo, esto también puede estar en nuestros genes: nuestra madre tiene siempre las manos y los pies fríos y nosotros también.

Problemas de circulación sanguínea. Si la sangre no circula bien, la temperatura corporal no se regula adecuadamente. La mala circulación puede estar causada por problemas médicos, por falta de ejercicio o por deshidratación.

Anemia. En el caso de que el cuerpo no tenga suficientes glóbulos rojos o si estos no son capaces de transportar el oxígeno, se reflejará en un enfriamiento anormal en los pies.

Estrés. Está demostrado que, en situaciones de estrés, el organismo lleva la sangre hacia el centro y rebaja el envío periférico hacia manos y pies.

Síndrome de Raynaud. Es una alteración de los vasos sanguíneos que hace que se contraigan con los cambios de temperatura y, en ocasiones, también sin causa aparente. Suele provocar reacciones exageradas al frío que cursan con falta de flujo sanguíneo en las manos, los pies y también en la nariz, las orejas o las mejillas. No es peligroso, pero puede resultar incómodo.

Ciertos medicamentos. Muchos fármacos, como los betabloqueadores para la tensión arterial alta o los que se usan para las migrañas, entre otros, causan la constricción de los vasos sanguíneos y pueden producir frío en los pies o las manos.

Algunas enfermedades. La primera, la diabetes, que puede cursar con complicaciones añadidas, como una neuropatía periférica, que daña los nervios de los pies, o con bloqueo del flujo sanguíneo a las piernas y pies. También las alteraciones hormonales, el hipotiroidismo, la insuficiencia renal, la fibromialgia, los trastornos autoinmunes... son causantes del frío anormal en los pies. Un masaje es una buena forma de calentar los pies

ALGUNAS SOLUCIONES

Aunque no exista ninguna patología detrás, tener los pies fríos es una sensación realmente incómoda y subir la calefacción no es la solución. Para no llegar a la cama con los pies fríos, estas te pueden ayudar:

Moverse. Moverse es una magnífica forma de calentar los pies porque reactiva la circulación. En caso de problemas de movilidad, se pueden estirar las piernas varias veces incluso sentados, poner los pies en punta y talón, girar los tobillos haciendo círculos a derecha e izquierda, etc.

Realizar masajes. Un masaje contribuye a mejorar la circulación y recobrar la temperatura. A la vez, se puede aprovechar para hidratar la piel con cremas o aceites, como el de argán, que evitan grietas y lesiones en la epidermis.

Utilizar plantillas térmicas. Existen modelos muy eficaces para combatir el frío. Se adaptan a cualquier calzado y pueden estar elaboradas con lana de oveja, aislantes de aluminio, látex y otros tejidos que mantienen el confort por muy poco dinero.

Utilizar reposapiés. Mientras se está sentado, poner los pies sobre un banquetillo, un puf o un cojín para no absorber el frío del suelo.

Usar calzado apropiado. En casa, es preferible lleva zapatillas con suela también de goma, no de tela, y mejor con el talón cubierto.

Los calcetines son importantes. En el hogar, se pueden usar calcetines de algodón, pero, ojo, porque este tejido retiene la humedad y eso es contraproducente.

Estar hidratados. Beber agua, aunque no se tenga sed, es importante para la piel y la circulación sanguínea.

Evitar la humedad. Cuando los pies sudan en exceso, es necesario secarlos bien y facilitar la evaporación.

No exponerse a fuentes de calor directo. Poner los pies frente a una estufa, en un radiador o junto a una bolsa de agua caliente no es recomendable porque favorece la aparición de sabañones.

porque favorece la aparición de sabañones. Abrigarse el cuerpo. Si el torso está caliente, no necesitará bloquear los vasos sanguíneos de las extremidades. Un chaleco de pluma, incluso para estar en casa, puede ser una forma estupenda de mantener la temperatura.