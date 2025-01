Va a Murcia en furgoneta, le para la Guardia Civil y alucinan por lo que lleva en el maletero: "Pegó un salto"

Esta Navidad, recordamos los mejores momentos del año en 'Herrera en COPE'. Hace unas semanas hablábamos con nuestros 'fósforos' sobre controles policiales. ¿Qué les había ocurrido?

Francisco, por ejemplo, relata que es Policía en una capital de provincia de Andalucía. Y le ha pasado de todo.

"Recuerdo cientos de anécdotas. Una de ellas, en un control de alcoholemia, estábamos aparcados en batería. Deteníamos a dos vehículos y nos topamos con un positivo por alcohol de una chica. Le dijimos que podía llamar a alguien y evitar que viniese la grúa para llevarse el coche", afirma.

Prosigue su discurso indicando que "llamó a un amigo que había estado de fiesta con ella. Hizo un giro brusco. Frenó casi para chocarse. Le hicimos también la prueba. Y al final el segundo tuvo que llamar a un tercero. No sabía qué decir".

EFE/Manuel Bruque

María Eugenia, por otra parte, asegura que su marido vivió lo siguiente en marzo de 2003. Como tres-cuatro días antes de la guerra de Irak. "Él es herrador de caballos. Nosotros fuimos a una de las ferias ecuestres más grandes de Europa, en Düsseldorf.

Uno de los que iba con nosotros echó a la maleta un producto y en el control de seguridad del aeropuerto empezó a poner caras raras. Al final, llegaron policías con ametralladoras. Le dicen que estaba detenido porque parecía una bomba".

Manipularon el producto de todas las maneras y "al final él acabó cabreado. Vieron que no era una bomba. Al final, me llamó y me contó toda la historia".

"El agente pegó un salto para atrás"

Y después, ni indemnización ni nada. Rodolfo es otro oyente que, tras la intervención de María Eugenia, cuenta que hace 35 años iban de Villarrobledo a Murcia. Llevaban un Cristo para que lo restaurasen.

Lo llevaban en una furgoneta acristalada. Lo taparon con una sábana. Encontraron que había un control de la Guardia Civil, "y al mirar por el retrovisor, veo a los agentes levantando la mano un poco alterados. Bajamos la ventanilla, y nos preguntaron qué teníamos nosotros ahí. El agente pegó un salto para atrás. Y ya, cuando se acercó un poco más, pues vio lo que era". No te pierdas aquí la sección completa.

Por último, Juan Lucas es un 'fósforo' que explica que su historia también es muy particular. Llama desde Extremadura, es agricultor, y en el año 90 "tenía a mi novia (ahora mujer) en Don Benito. Jugó el Real Madrid - Atlético de Madrid. Me tomé una cerveza, dos copitas y unas patatas con alioli. Dejé a mi novia en casa y, al llegar, había un control de alcoholemia de la Policía".

No tenía ni idea de cómo se hacía. El agente le dio todas las indicaciones. "Me ponen la boquilla y soplo. Le sale 0,47 al Guardia Civil, al explicarme, porque no sabía. Yo sudando y todo. Estaba ya malito. Total, que al final soplo. Y me sale 0,38. Y yo acabé contento porque me salió menos que al agente".

