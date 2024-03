Lo que no se conoce de la muerte de Cristo: "No tenía que haber ocurrido, fue un juicio ilegal"

En 'ECCLESIA al día', en TRECE, hemos tenido oportunidad de hablar con el periodista, escritor e historiador, Luis Antequera, para conocer 'La Historia desconocida de la Pasión de Cristo', su nuevo libro.

Luis nos ha contado que tenemos a nuestra disposición cuatro evangelios que no son idénticos y que debemos interpretar. "Es por ello que este libro se trata de una interpretación en clave histórica". Además, nuestro invitado ha recalcado que "tenemos muchas y diversas fuentes que nos pueden contar la historia de la Pasión de Cristo, por tanto, además de los hechos, debemos conocer el contexto en el que ocurrieron".

Luis apunta que la irrupción del Imperio Romano tuvo lugar antes de la llegada de Jesucristo y en un momento muy tenso para el pueblo judío. Es en ese contexto cuando se produce "la irrupción de este profeta itinerante judío, de Jesús, que acaba crucificado. “Se trata de un hecho absolutamente anómalo, algo que no tenía por qué haber ocurrido”.

"Y esto es lo que deja también perplejo a Poncio Pilatos. ¿Cómo crucificar a un hombre que va por Palestina emitiendo un mesaje?. Las circunstancias de orden público le aconsejan, casi le obligan a producir este aciago final, después de un juicio anómalo".

Un juicio ilegal que nunca se debió haber celebrado

Este juicio no se podía celebrar de la forma en la que se hizo. Luis nos habla de un estudio elaborado por los hermanos Lémann en el que se analizan las razones que hicieron este juicio judío completamente ilegal. Por ejemplo: no está presente todo el tribunal, no hay una convocatoria adecuada en tiempo y forma, el juicio se produce la mitad en el Sanedrín y en la casa del Sumo Sacerdote. Además, se produjo de noche y en plena pascua.

Luis apunta que “Lo que intento desenmascarar en mi libro es que ese juicio ilegal de Jesucristo no es la parte más importante del conjunto del juicio. Ese juicio termina siendo una especie de 'instrucción' del juicio verdadero. El que tendrá lugar junto a Poncio Pilato, igualmente anómalo. Era imposible que acabara crucificado" . Además, Luis indica que "Los judíos en ese momento tienen cercenado el 'Ius gladii', el derecho de aplicar la pena capital a nadie. Toda Palestina no está bajo el mismo régimen jurídico y esa es la razón por la que los judíos no juzgan a Jesús. De haberlo hecho, deberia haber acabado con la condena que le correspondería: la lapidación.

¿Qué ocurrió en esas fechas concretas?

"Poncio Pilatos se encontraba en Roma, y los judíos no podían dar muerte a nadie y ahí acaba juzgándolo el mismo Pilatos.Desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, durante esos días, cambió la historia del mundo".

Además, también hemos hablado de otro de sus libros “Crucifixión. Orígenes e historia del suplicio” en el que expone que "La crufifixción era la peor sentencia del Imperio Romano. Lo espantoso de la cruficifixión es su larguísima duración. Además, Luis apunta que hay casos registrados en los que la crucifixión duró hasta once días. Días de absoluta inmovilidad, desnudez, indefensión ante ataques de animales, insectos... Una situación infamante en la que se pisotea la dignidad humana".

"Sin embargo, Jesús, para su fortuna, solamente padeció en la Cruz durante tres horas. Es decir, muere en la flagelación previa. Los ladrones que lo acompañan habrían estado vivos durante más tiempo si no llega a ser por la rotura de piernas para que evitar que respirasen" añade el historiador.

La Cruz es el símbolo de los cristianos pero tardó varios siglos en convertirse en esto. "Fue Constantino el Grande el que prohibió la crucifixión en el ámbito del Imperio Romano". Hasta que los cristianos asumen la cruz como su signo, pasaron cinco siglos. "Se trata de la historia de la humanidad. La irrupción del cristianismo lo marca todo. Si hay un hecho definitivo y fundamental en la evolución del ser humano según sea llevada a la práctica en estos último veinte siglos ha sido la irrupción de Jesús de Nazareth".