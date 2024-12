Un oyente de Carlos Herrera va a casa de su madre y alucina por lo que le dice a su mujer: "Ahí siguen"

Este miércoles preguntamos a nuestros 'fósforos' lo siguiente: ¿de qué cosas se ha costado desprenderse?

David, el primer oyente que responde a este asunto, explica que terminó la mili, "cogí la ropa, la metí en el trastero y cuando me fui a trabajar... me encontré el trastero impoluto y limpio. Y dice: ¿Y esto? Me dijeron que era lo que quedaba. La ropa fue al contenedor de la basura. Toda la ropa de la mili, que le tenía mucho aprecio, pues fue al traste".

Después, Enrique relata que ha intentado tirar "unas playeras de mi mujer. Agujeros por todos sitios. Dice que son muy cómodas. Ahí siguen. Mi madre se ofrece para cosérselas y ella asegura que pierde la esencia". Este 'fósforo' ha intentado regalarle otras zapatillas, pero no hay forma. Así, pese al ofrecimiento de la suegra y su intención de comprarle otras, ella sigue empeñada en tener las mismas. La sorpresa de la suegra fue mayúscula.

Francisco es Guardia Civil retirado. Y en los 80, cuando llegó a Madrid, tenía una capa. Era "espectacular y aquello servía para todo. En aquella época íbamos a la cárcel de Carabanchel. Pasábamos mucho frío. Cuando te ibas a acostar, ponías la capa, te metías dentro y me acuerdo de aquel calorcito. Era espectacular". Dice que su mujer no sabe si la tiró.

María Rosa también ha querido contar su caso. A ella no le ha costado desprenderse de nada. Su hijo, con 18 años, le compró un pantalón de baloncesto "con broches y lo ha tenido hasta hace 2 años. Y tiene 45 años. Ya un día, se los tiré a escondidas. Ya no podía verlo. Así que el disgusto se lo llevó".

¿Y qué nos dice Nacho? Explica que su problema es la ropa interior. Su mujer "quiere tirarla entera. Hemos llegado un pacto. Usamos ropa de reciclaje y, cuando nos vamos de viaje, que la ropa interior sea de usar y tirar. Somos moteros y viene muy bien".

Isabel responde con interés a nuestro tema del día. Su marido "es de la misma ganadería que Carlos Herrera. En una mudanza, que ya no cabíamos en el museo, pues tenía unas cosas de aluminio que se los liquidé. Madre mía, la que se armó con los jarritos".

Por último, charlamos con Raquel. Concluye la sección asegurando que se fue de casa para irse con su marido. Llegó a su habitación tras marcharse "y mi madre cogió los móviles antiguos, el primer móvil que tenía, un discman. Y lo tiró".

Vivir en medio de objetos inútiles: el síndrome del acumulador compulsivo

Intuimos que, algunos de nuestros 'fósforos', tendrán el denominado 'síndrome del acumulador compulsivo': ¿En qué consiste?

Para entenderlo mejor, no te pierdas esta historia. Edward Brown tiene 60 años y es vecino de la localidad de Blackburn a 34 kilómetros de Manchester.

Edward era un auténtico desconocido para sus conciudadanos y para la opinión pública, pero desde que su caso ha salido en la prensa, se habla de él en la ciudad y en los medios. En cierto modo, ha cumplido su objetivo, llamar la atención sobre su problema, el síndrome del acumulador compulsivo, y ayudar a otras personas que lo padecen como él.

"Coleccionar cosas a veces se me escapa de las manos", confesó a la BBC Edward, "pero el estrés de vivir con ese desorden me pone en 'modo déjame en paz'".

Brown es consciente de lo que le pasa y por ello está luchando contra sí mismo y por mejorar su situación y la de otras personas como él, por ello ha sido una pieza clave para crear un grupo de ayuda ciudadanos de BlackBurn en condiciones similares. "Emociona apoyar a los acaparadores compulsivos y ver cómo mejoran su vida".

¿Y tú? ¿Tienes el síndrome del acumulador compulsivo?