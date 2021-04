El miedo de Julián a las agujas le ha provocado llevar un marcapasos

Tengo miedo a ir al médico, ¿sufro un trastorno? Las personas quese sienten mal, que creen que se van a marear, que les duele el estómago solo con pensar que tienen que ir al médico, sufren iatrofobia, o lo que es lo mismo un miedo irracional, exagerado y patológico a la figura del médico. El hecho de entrar en el hospital, en el ambulatorio, de percibir el olor o vivir el ambiente de esos edificios les causa pánico. Un pánico tal, que les impide asimilar que el beneficio para su salud que le puede dar la consulta con el facultativo es mayor que ese miedo.

Audio

Este ha sido el tema del primer día de la semana en 'La hora de los Fósforos', ¿es usted hipocondríaco? ¿Ha salido huyendo al ver una bata blanca?

Los testimonios de los fósforos han sido de poner los pelos de gallina, en especial, lo que le ocurre a Julián que lleva un marcapasos debido a ese miedo a los médicos. Su pánico a las agujas le hacían perder el conocimiento, se desmayaba, se caía redondo y entraba en parada cardiorespiratoria.

Oír contar lo que le pasa cuando va al dentista da pánico: "cuando veo la aguja me voy, me voy y pierdo el conocimiento. Una ve me tragué la lengua. Aquel día viví mi muerte, es como el túnel famoso pero viendo el mar y querer salir a la superficie poque me estaba ahogando".

Julián no es el único que huye al ir al médico, Mili no se pudo hacer el primer análisis de sangre cuando se enteró que estaba embarazada de su primer hijo y no fue a la revisión ginecológica hasta siete años después.

Paco se toma tres botellines antes de poder acudir a la consulta de cualquier médico y nunca se ha hecho un análisis de sangre. Jon no solo se marea yendo al médico para él, se marea en el veterinario cuando lleva a su perro. Y a Chusi, las venas se la esconden, el pánico la paraliza.

¿Se siente identificado con alguno de estos fósforos?