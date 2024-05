El método de un padre militar de Sevilla para mantener a raya a sus 12 hijos: "Para todos"

Hablamos con nuestros 'fósforos' sobre el siguiente tema. Tiene que ver con hermanos y con la educación que reciben: ¿Qué es lo peor de ser el hermano mayor, el mediano o el pequeño? Raúl arranca la sección y nos llama desde La Gomera. Él es el hermano mayor. Y la pequeña es "la mimada, lo que ella diga. Yo llevaba a rajatabla las normas y yo creo que los hermanos medianos no existen. Creo que son los preparativos para mimar al último".

Inmediatamente después, Kiara explica su caso. Le hace mucha ilusión hablar con nosotros. Ella es la mayor. Y está indignada porque ha tenido mucha presión siempre. Ha abierto puertas "a costa de que lleguen los pequeños y nuestros padres sean más permisivos. Nosotros somos tres hermanos. Y yo tengo cuatro hijos y una de las razones por la que quise tener cuatro es para que los del medio hagan piña".





Otra 'fósfora', llamada Blanca, indica desde Sevilla que efectivamente hay diferencias en la educación entre hermanos. Especialmente, si son pocos. Pero, en su caso, son 12 hermanos. "Entonces aquí era la ley del más fuerte y nos montábamos grupos. Jugábamos unos contra otros. Y para separar los grupos, mi padre hacía tandas. Hasta para comer".

"A los dos nos educaron igual; pero es que íbamos hasta igual vestidos"

Los grupos que hacían, relata, se hacían por interés. Vivían en un piso con tres habitaciones. "Yo le olía los pies a mi hermana hasta que se fue con el novio. Yo estaba con las de mi quinta. Pero había un pequeño, que era mi confidente, y yo le daba dinero a cambio".

Su padre era de familia militar y, cuando llegaba uno tarde a comer, le decía que si sobraba algo comía. Además, cuando iban a la playa, les levantaba a las seis de la mañana y "a la hora de la vuelta, volvía a por otro turno". Así que ese era el método que empleaba el papá de Blanca. Hacer cuadrantes y grupos para que todo en casa fuese rodado. No te pierdas la sección completa aquí.

Por último, conocemos a Román, que no ha querido desaprovechar la ocasión para contar que tiene dos hijos. El mayor es el responsable y el pequeño es "un Milei total. En la familia, hemos sido cuatro hermanos. Yo soy mellizo y estamos en el medio. A los dos nos educaron igual. Pero es que íbamos hasta igual vestidos. Fuimos también a la mili juntos. Ha sido una vida totalmente unida. Ahora, me falta mi hermano. Se me fue hace un par de años".

Rescatamos otra historia que nos contó un 'fósforo'. Juan es de Murcia y contaba que, cuando le tocó hacer la mili, era aprendiz de barbero, por lo que muchos compañeros le pedían que les cortase el pelo o la barba. Él, de hecho, tenía todo su material para cortar el pelo y la barba allí, pero, una de las semanas en las que estaba ahí, dejó su material a otro compañero que lo necesitaba.

Lo que no esperaba era que otro de sus compañeros necesitase imperiosamente que le cortasen el pelo al cero. "Le dije que no tenía material y fue corriendo a coger una de esas tijeras grandes de la oficina. Yo le dije que no podía cortar con eso y, aun así, me dijo que le cortase el pelo. En la parte de atrás había que apretar y vi que algo saltaba... Era su oreja. Le dije que qué hacía y me dijo que siguiese, que tirase el trozo a la basura... Parecía que tenía dos cabezas" decía entre risas.