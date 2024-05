Los motivos por los que Milei visita ahora España y cómo ha cambiado Argentina desde que es presidente

Javier Milei, el presidente de Argentina, ha llegado este viernes a España después de ser el protagonista de infinidad de titulares, declaraciones y polémicas. Lo que más llama la atención de su visita, la primera a España desde que asumió el cargo, es que no se reunirá ni con el Rey ni con Pedro Sánchez.

Precisamente con el Gobierno de España la tensión ha aumentado pasando de la ignorancia mutua al enfrentamiento directo tras el acto en la Universidad de Salamanca en el que el ministro Óscar Puente especulaba con que el líder argentino consumía drogas. Después de estas palabras la Casa Rosada respondió con un comunicado muy duro en el que hablaba de la esposa de Pedro Sánchez, convirtiéndose en el primer mandatario que trata el tema. Pero, ¿por qué llega Milei a España ahora?

Elon Musk y Javier Milei









Uno de los objetivos que tiene Milei es el de conseguir que sus empresas empiecen a ser productivas y que haya inversores dispuestos a meter dinero en tu país. Y ahí está uno de los motivos de su visita a España: conseguir inversores. Pero, además del plano económico, el viaje de Milei a España también contempla participar en la convención de Vox.





¿Qué tipo de inversión busca Milei en España?



Julio Rodríguez Rabellini, integrante del Departamento de Economía de la Cámara de Comercio de Argentina, explica en La Linterna a Expósito que “lo que está tratando de hacer Milei es mostrar los cambios que intenta llevar adelante en materia fiscal y monetaria y que es un cambio en serio y no uno temporal. Llevamos 5 meses de gobierno y ya algunos indicadores están siendo positivos”.

El presidente argentino, Javier Milei, firma un documento en su despacho en una imagen de archivo









Respecto a los posibles sectores con posible crecimiento a corto plazo en el país sudaméricano están el petróleo y el gas, en el que algunas empresas ya han invertido, “pero también el biofarmacéutico o el de las tecnologías”, añade. “Lo que está intentando el gobierno con el nuevo proyecto de ley es darle seguridad al sector privado y que va a recuperar el capital si invierte en el país y que el gobierno no quite ese capital a las empresas, cosa que ha ocurrido en el pasado”.





¿Los que votaron a Milei le siguen apoyando?



Pero, ¿cuál es la situación económica argentina en la actualidad? Por ejemplo, la inflación mensual de Argentina ha bajado por primera vez de los dos dígitos desde octubre, está en el 8,8% mensual. Eso sí, el dato interanual alcanza el 289%.

Por otro lado, los niveles de pobreza han alcanzado el 49% entre noviembre y abril, lo que significa que 29 millones 400.000 personas son pobres en Argentina. Una de las bases de campaña de Milei fue su empeño por dolarizar la economía, un proceso por el cual un país adopta el dólar estadounidense como moneda de curso legal.

Protesta popular en Santa Rosa contra las primeras medidas de Milei como presidente









Sin embargo, Milei no ha optado por ese camino, de momento. Además, conviene explicar que la dolarización no arregla nada por sí misma. Porque la dolarización sin inversión, sin una economía productiva o sin un tejido empresarial, no surte ningún efecto. Además, parece que los sectores que más van a sufrir las medidas son los más bajos.

Nestor Sclausero, director periodístico de la televisión del Grupo Editorial Perfil, descarta en COPE que se pueda arreglar la economía del país en 4 años. “Las estadísticas no son producto de estos meses, ni siquiera de los últimos años, son de mucho antes”, asegura a Expósito.

Y es que, explica Sclausero, la calidad de vida se ha ido perdiendo y en 30 años se ha marcado profundamente. “En Argentina hay mucha gente pobre porque los alimentos se convirtieron en una cuestión de lujo, en ciudades como Londres o Amsterdam la comida es igual o más cara que en Buenos Aires, donde el sueldo normal está en 400 euros al mes”, aclara.

Un ajuste económico que está ocurriendo en Argentina que es enorme: “hoy el metro ha pasado de 120 pesos a 600, de un día para otro, y eso ocurre en otras áreas de la economía, como el textil o la educación”. Pero los sectores que más están sufriendo esto son los que más apoyan a Milei, ¿por qué lo siguen haciendo? “Por el hastío de la gente de lo que venía pasando”, concluye.