El método del sobre: el truco que puedes aplicar en tu día a día para ahorrar hasta 2.000 euros

Este jueves, hablamos con nuestros 'fósforos' sobre la inversión, y nos relatan lo que hacen con el dinero que consiguen ahorrar. Nuestro primer 'fósforo' relata que le gustan mucho las motos antiguas, las rescata, las compra y es su afición. ¿Y por cuánto puede salir reparar una moto? Responde que dependiendo del modelo y la antigüedad.

Diego, a sus 74 años, es aficionado al Athletic de Bilbao. Gana 800 euros nada más y, por eso, hace hucha como artesano del esparto. Un amigo suyo, de Bilbao, le pagó todo para poder celebrar la Copa del Rey.

Sole es otra 'fósfora' que limpia casas y, un día de la semana, se lleva 50 euros. Los mete en un sobre y al final reparte con su familia. Luego, tiene otro sobre que mete monedas de dos euros. Así que, con estas dos técnicas, va juntando dinero. Y, aparte, mete 25 euros en otro sobre. Para las vacaciones. Ya tiene 2.000 euros y ahí están. "Parece que no y haces cosas que te vienen bien. Y ahora con las monedas de 2 euros estoy ahorrando para cambiar mi habitación".

El método que utiliza Isabel es el siguiente. Ella ahorra gracias a una afición de su marido: la pesca. Su chico llegó a tener una zodiac y, entre él y su hermano, se compraron un barco. Lo tienen en Benalmádena y eso supone unos gatos muy elevados. Por eso, tiene una hucha para poder ahorrar.

"En una hucha de princesa, estamos metiendo las monedas de 2 euros para su comunión"

Manuel es un 'fósforo' que indica que, desde hace un tiempo, su familia cuenta con dos huchas. En una van metiendo cinco euros y en otra meten el suelto que tienen en la cartera. Y, cada dos-tres años, juntan el dinero. Es un apasionado total de los coches. Y lo invierte en ello.

Se suceden las llamadas de los oyentes. Antonio nos llama desde Jaén y dice que tiene una nieta que hará la comunión. Su abuela y él, desde hace unos tres años, en una hucha de princesa, pues están metiendo todas las monedas de 2 euros que caen en sus manos. Así, podrán darle todo lo que se merece y comprarle su vestido. Escucha en el siguiente audio todos los métodos que emplean nuestros 'fósforos' para ahorrar dinero.

Por último, nos cuenta Amalia que dejó de fumar y, con el dinero del tabaco, lo utiliza para viajar. Pero ella sola. Porque su marido todavía fuma y se queda en casa. "Ese es dinero es mío, única y exclusivamente".

El truco del céntimo: el método infalible para ahorrar más de 650 euros al año

Otra técnica muy socorrida es el llamado truco del céntimo. Con él conseguirás ahorrar un total de 650 euros en un año. Para poner en práctica este método necesitarás tan solo una hucha en la que almacenar el dinero y empezar metiendo en esta el primer céntimo. Cada día se va sumando un céntimo a la cantidad a ahorrar: el segundo día dos, el tercero tres y así hasta que el 31 de diciembre si empiezas el 1 de enero tengas que guardar 3,65 euros.

Como puedes ver, las cantidades son accesibles para la mayor parte de las familias. El primer mes verás que no has acumulado mucho dinero, tan solo 4,96 euros, pero no te preocupes.

Con el paso de los días se va aumentando la cifra -no superando nunca los pocos euros- y en febrero ya habrá aumentado tu ahorro hasta los 13 euros. Así irá creciendo el dinero que recolectes hasta que en el último mes ahorres un total de 109 euros. En este momento, la hucha en la que has almacenado todo el dinero tendrá un total de 667,95 euros si se ha cumplido con el reto todos los días y solo habrás tenido que guardar en la mayoría de días los molestos céntimos que sobran de las compras y que muchas veces no sabes qué quieres hacer con ellos.