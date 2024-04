Cómo dejar de fumar en menos de un mes por lo que cuesta un cartón de tabaco

Tres de estos tratamientos actúan sobre los receptores de la nicotina y otro es un antidepresivo. La eficacia sobre el papel está por encima del 75% y prometen curar la adicción en menos de un mes. Que sean más accesibles para quienes quieren convertirse en exfumadores es una de las medidas que contiene elPlan Integral contra el Tabaquismo que deberá aprobar el Consejo de Ministros, pero los medicamentos ya están a disposición en la Sanidad pública para los fumadores que quieren abandonar el tabaco. En nuestro país se confiesan fumadores casi 9 millones, según la Asociación Española contra el Cáncer. El hábito provoca la muerte de 63 mil personas cada año en nuestro país.





El primer fármaco que la sanidad pública metió en su catálogo fue Zyntabac, un antidepresivo. Fue en 2020. En 2023 llegaron Todacitan y Recigarrum y ahora Vareniclina, el genérico de la formulación comercial Champix. Los tres funcionan como antagonistas de los receptores de la nicotina. “Son medicamentos seguros, testados y que funciona muy bien” ha explicado a COPE.es el doctor Raúl de Simón, médico de Atención Primaria y coordinador del grupo de trabajo sobre tabaquismo de SEMERGEN.





¿Cómo puedo acceder al tratamiento?

Será tu médico de Atención Primaria el que te lo ofrezca o bien puedes pedírselo tú mismo y lo recetará si cumples una serie de condiciones, Para acceder a estos tratamientos financiados hay una serie de requisitos marcados por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas:

Fumar más de 10 cigarrillos al día

Dar una puntuación de al menos 7 en e l test de Fagerström , que mide el grado de dependencia, “pero con que digas que lo primero que haces por la mañana es fumar y que no puedes estar en un sitio mucho tiempo sin salir a fumarte un cigarrillo, casi lo das”, explica el doctor Francisco Pascual , presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo.

, que mide el grado de dependencia, “pero con que digas que lo primero que haces por la mañana es fumar y que no puedes estar en un sitio mucho tiempo sin salir a fumarte un cigarrillo, casi lo das”, explica el doctor , presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo. Que hayas intentado dejar el hábito antes y que te comprometas a hacer un seguimiento.

El tratamiento financiado se da solo una vez al año, aunque nada impide que, si fracasas la primera vez, vuelvas a tomarlo, eso sí, pagando el total del precio.

Desde la Atención Primaria también insisten en la importancia de ese plan de acompañamiento al paciente que toma ese fármaco para dejar de fumar. “Los fármacos son eficaces y pueden multiplicar por dos o por tres el éxito que obtendríamos sin medicación-nos cuenta el doctor Raúl de Simón, coordinador del grupo de trabajo de tabaquismo de SEMERGEN- pero siempre con un plan más global de abandono que contemple estrategias cognitivo-conductuales y también seguimiento después de haberlo dejado, por su puesto”.

Flexibilidad

A pesar de las restricciones que han puesto las administraciones públicas sanitarias, el doctor Pascual asegura que los especialistas en Atención Primaria “intentamos ser muy flexibles, porque si tú vienes a mi consulta y fumas menos de 10 cigarrillos al día, pero tienes una patología, no te voy a negar el tratamiento, lo que hago es poner que 'cumple criterios' cuando se abre la ventanilla, porque entiendo que dándote el tratamiento tendrás una mejor calidad de vida. No obstante, como hay comunidades que son más restrictivas en este aspecto, desde el Comité Nacional estamos pidiendo al Ministerio de Sanidad que estos requisitos los retire, y que cualquier persona, independientemente de los cigarrillos que fume, pueda favorecerse con el tratamiento farmacológico”.

Para el doctor Pascual es fundamental el acompañamiento personal o en grupo a la persona que está en tratamiento, y asegura que si bien no hay unidades de psicología en todos los centros de salud, este seguimiento pueden realizarse desde “la enfermería e incluso la Farmacia”.

¿Cuál está siendo la respuesta?

La financiación de estos fármacos está actuando de “efecto llamada a conseguir dejar de fumar y que se hagan consultas a los médicos-asegura el doctor de Simón- Desde el año 2020 que es cuando comenzó la financiación hemos visto como hay un mayor número de fumadores que se citan en las consultas pidiendo ayuda a los profesionales”.





A Stan le han recetado Todacitan. No le resultó nada fácil acceder al tratamiento porque, como contamos, los requisitos son bastante estrictos, a pesar de que nos confiesa su necesidad de medicarse porque “estoy completamente enganchado, no paro de fumar, y no es bueno para mi trabajo ni tampoco para cuando hago deporte”. El lunes se fumará su último cigarrillo, confiesa, y está convencido que “con la ayuda de la medicación y de mi familia” no volverá a coger un cigarrillo".

¿Son eficaces?

El tratamiento farmacológico dura menos de un mes. Es cierto que la eficacia es superior al 70%, pero realmente ese porcentaje refleja a aquellos fumadores que dejan el hábito mientras está tomando la medicación, pero muchos de ellos vuelven a los cigarrillos a los pocos días o meses.

Reconoce el presidente del Comité Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo que “sin medicación y solo con el consejo del médico dejan de fumar apenas el 5%”. Con un tratamiento puede dejar de fumar un “40-45%”. Con medicación y acompañamiento alcanza el 60%. “deliberamos hacer un seguimiento a los seis meses, al año y a los dos años, y de ahí es de donde salen estas cifras que te estoy dando. A mí me gusta quedarme con cifras más bajas, pero que sean reales porque no me importa tanto que la persona deje de fumar, sino que pueda mantenerse abstinente a largo plazo”.









¿Están todos los fármacos que son?

Desde el Comité Nacional consideran imprescindible este paso que se ha dado, pero echan de menos que la Sanidad pública financie los tratamientos sustitutivos de nicotina, los parches, los chicles o los caramelos. “Estos están de momento excluidos de la financiación. Es verdad que-explica Paco Pascual-que cuando empezaron a aprobarse se hizo un estudio de farmaeconomía y la Administración estaba dispuesta a financiarlos, pero creemos, tenemos indicios, de que a la industria farmacéutica no le interesó que se financiasen, porque probablemente tenían más beneficios. En caso es que desde el Comité Nacional de Prevención del tabaquismo insistimos y el Gobierno está por la labor de insistir para que este tipo de fármacos estén también financiados”.









Los que están financiados por el momento, tienen un precio superior a los 100 euros. Recigarrum cuesta no financiado 11 euros, igual que el Todacitan y 119 la vareciclina. El Zyntabac solo 26 euros. Si nos los prescribe un médico de la Sanidad Publica, pagaremos la mitad de su precio y saldrán gratis a los pensionistas. Por lo que cuesta un cartón de tabaco y en menos de un mes, podremos librarnos de ese mal hábito.