Los oyentes de COPE en EE.UU., divididos ante las elecciones: "Hay mucho voto oculto a favor de Trump"

Lo que salga de las urnas de EE.UU. este martes se vivirá como algo propio en muchos otros países del globo. En el caso de España, tendrá que lidiar con otro mandato de Donald Trump o iniciar desde cero una relación incierta con Joe Biden. Sea como fuere, los oyentes de COPE en EE.UU. han hecho sus pronósticos este martes en el programa dirigido por Carlos Herrera.

Según ha dicho Raúl, un español residente en Florida, un estado de voto republicano, "después de todo lo que se ha dicho" de Trump, hay mucho "voto oculto", por lo que el republicano podría ganar. "Hay gente que prefiere quedarse con lo malo". "Tú vas caminando por la calle y ves muchas casas con carteles de Biden", pero hay otras que no hacen campaña por ningún candidato, lo que hace pensar que acabarán votando a Donald Trump.

Manuel, por su parte, un español nacido en California, ha explicado que ha votado por correo a Biden como "un voto de castigo a Trump, que nos ha hecho un mundo dividido. Es racista y ha hecho una política muy agresiva. Soy del partido del sentido común", por lo que espera que el candidato demócrata retome la diplomacia y las relaciones con el exterior. Aún así, cree que habrá disturbios en caso de que pierda y no reconozca los resultados electorales. "Es más un dictador que un presidente", ha sentenciado.

El mismo voto que el de Manuel lo comparte Carmen, que gracias a Inocencio Arias ella y su marido se hicieron ciudadanos americanos, ha reconocido. Después de 40 años en el país, la oyente se ha retirado en España. Carmen ha dicho que allí tuvo una “vida muy feliz”. De hecho, su nieta se va a graduar en la Universidad de Harvard con una de las hijas de Obama. “He votado por el señor Biden”, ha dicho. La oyente se ha mostrado “muy disgustada” con algunos amigos españoles que también residen en el país, pues han votado a Trump, lo que la oyente no entiende dadas las posiciones antiinmigración del republicano. “Trump no es buena persona”, ha clamado.

Elena, por su parte, que ha vivido en EE.UU. los últimos 20 años, aunque ahora está en Sevilla, ha dicho que cree que va a ganar Trump como en 2016, aunque en su día fue votante de Obama. “Hay personas con las que no funciona el diálogo, como con el ISIS”, ha dicho, al tiempo que se ha quejado del Obama Care. Por eso, la oyente cambió su voto a favor del republicano en las anteriores elecciones.

Borja está “muy nervioso” por los comicios. Cree que ganará Trump, aunque no ha dicho claramente si lo ha votado. “Vamos a tardar un par de días en saber quién gana”, aunque Trump va a ganar porque “hay mucho voto oculto”, ha explicado.

Este martes, los estadounidenses tienen una cita con las urnas y los sondeos no dejan un claro ganador, con diferencias en algunos estados de 0,2 puntosde un candidato sobre otro, por lo que no se conocerá al nuevo presidente de los EE UU hasta que finalice el recuento del último voto. Casi 100 millones de estadounidenses han votado por adelantado antes de que los colegios electorales abrieran las urnas este 3 de noviembre, lo que supone el 72,3% del total que votó en los comicios de 2016, según los datos de US Election Project.