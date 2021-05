Los corresponsales de COPE explican cómo ve la prensa internacional la crisis con Marruecos

La crisis migratoria y diplomática que se ha producido entre España y Marruecos con la masiva llegada de inmigrantes a Ceuta y Melilla no ha pasado desapercibida en la prensa internacional. Así lo han explicado este miércoles los corresponsales de COPE en el programa de Carlos Herrera.

Juan Fierro, corresponsal en EE.UU., ha dicho que 'The New York Times' ha titulado que “España despliega el ejército en la frontera con Ceuta”, mientras que 'The Washington Post' lleva en las primeras noticias el caso. Pero desde el punto de vista oficial, el departamento de Estado no ha querido responder a las preguntas de la prensa española sobre este asunto.

En Bélgica, José Luis Concejero ha dicho que la situación está siendo muy comentada en prensa y en tertulias de televisión. Así, por ejemplo, el diario 'Le Soir' titula por la “fuerte presión migratoria” de Marruecos a España. Las instituciones comunitarias también miran con mucha preocupación la llegada de migrantes a España porque se trata de la puerta de entrada a Europa.

En Francia, Asunción Serena ha dicho que “toda la prensa” habla de la crisis diplomática entre España y Marruecos. Subrayan que son “situaciones delicadas” y que Sánchez no visitó Marruecos tras llegar a la Moncloa como es habitual en los presidentes españoles. Por otro lado, 'Libération' dice que el Gobierno teme que la derecha utilice esta situación y que por eso su objetivo es repatriar a los inmigrantes.

En Alemania, aunque no hay una declaración oficial por parte del Gobierno a esta crisis, Merkel ha instado a España “a solucionar sus problemas cuanto antes con Marruecos. El asunto está en todas las portadas”, ha dicho Rosalía Sánchez, y los editoriales destacan la presión que Marruecos quiere ejercer sobre España.

En Reino Unido, Paloma García Ovejero ha dicho que el 'Financial Times' lleva en portada la foto de un militar cargando a un niño desvalido mientras le cubre con una camisa. El titular es “los marroquíes se lanzan al mar”, aunque en las televisiones el tema está “relegado. Pesa mucho más Palestina o la investigación a Trump”.

Eva Fernández ha dicho que Italia se ha solidarizado con España ya que “afronta este problema” de la migración continuamente y se siente olvidada por Europa. Se está repitiendo una y otra vez la imagen de la voluntaria de Cruz Roja abrazando a un migrante y la del guardia civil rescatando a un bebé en el mar. Los medios destacan que se trata de una “revancha” de Marruecos por haberle prestado ayuda humanitaria al líder del Frente Polisario.

En Portugal casi nungún periíodico trata la noticia en portada, aunque sí en las páginas de opinión. “Se está destacando más en radios y en televisiones”, ha dicho Begoña Íniguez, que ha añadido que el gobierno no ha hecho ninguna declaración al respecto.