Conocer a las parejas de los hijos no es siempre plato de buen gusto para muchos padres. Cada día, gracias a 'La hora de los Fósforos', en 'Herrera en COPE' y de la mano de Alberto Herrera y los colaboradores del programa, hemos podido conocer una historia que, como no podía ser de otra forma, no ha dejado indiferente a nadie. Hablamos de Miguel Ángel, quien nada más hacer su intervención, ha querido dejar claro a todo el equipo que para él su hija "es lo mejor, lo más grande que hay".

A continuación, ha explicado que él y su mujer están dentro de un grupo de amigos conformado por cinco matrimonios. "De esos cinco tenemos hijas, todos, y yo decía: "Yo no paso por ahí, ver al novio en mi sofá. Ni de coña, ver al tío en mi sofá"", ha dicho este oyente en varias ocasiones. Para ponernos en contexto, Miguel Ángel ha matizado que el novio de su hija mide "2,05 metros, opositor a Guardia Civil, 110 kilos". No obstante, este gesto que hizo el joven llevó al padre a tomar una drástica decisión. Escucha el siguiente audio para saber qué tuvo que hacer este oyente de 'Herrera en COPE'.

Audio



A lo largo de este espacio dedicado a los oyentes del programa, también hemos podido conocer la historia de María Luisa. La pregunta de hoy, sobre algo que dijeron que nunca iban a hacer y que finalmente sí hicieron, ha llevado a esta mujer a confesar su marcha atrás. Según ha contado, su marido y ella viajaron el año pasado a Tailandia. "Sabíamos que allí se comían bichos y dijimos "no". Vamos a ponernos de acuerdo", ha relatado.

Ahora bien, durante una excursión en Bangkok, el matrimonio coincidió con una pareja, "un vasco y un gallego", y al finalizarla y tras dar un breve paseo, estos les preguntaron si alguna vez habían probado los bichos. Después de que la pareja les pusiera a prueba, María Luisa terminó probando finalmente los bichos. "Era un saltamontes", ha confesado. Reproduce el siguiente audio para escuchar la sección completa.

Audio





Viaja a Málaga para una primera cita y esto es lo que se encuentra al llegar

Hace unas semanas, en 'Herrera en COPE' quisieron preguntar a los Fósforos por sus historias de amor. Sobre cómo empezaron, conocieron y ligaron con la gente, ya sea para bien o para mal. La historia de Juanfra desde luego que no tiene desperdicio. Es una clara prueba de que no hay barreras para el amor.

La conoció a través de una red social, pero con una particularidad. Se presentó a la primera cita con ella, inglesa, y él sin saber nada de inglés. Tampoco ella sabía español. Pese a todo, y tres años después, siguen juntos. Descubren cómo se comunica esta curiosa pareja reproduciendo el siguiente audio:

Audio





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La "buenísima" película que recomienda una oyente de Carlos Herrera

Cada sección de 'La hora de los Fósforos' se centra en conocer historias de los oyentes de temáticas diferentes. En este caso, una oyente aprovechó para hablar con Alberto Herrera y hacerle una recomendación muy especial, que quizás también te puede servir a ti. No te pierdas el siguiente vídeo para conocer cuál es la película que recomienda una oyente.