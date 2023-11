Llama a la radio y explica el sorprendente motivo por el que reutiliza los mismos calzoncillos: "Son blancos"

En 'la hora de los fósforos', preguntamos a nuestros oyentes cuál es su amuleto. Aquel objeto del que nunca se separan porque les trae buena suerte. ¿Hacen algún ritual antes de una entrevista de trabajo, una cita romántica? Álvaro ha adelantado cuál es su amuleto y ha generado sorpresa entre los colaboradores. Descubre de qué objeto se trata en el audio que tiene disponible a continuación.

"Son unos calzoncillos blancos. Tienen como cinco años y tres Champions. Son los calzoncillos de la Champions. Solo se ponen cuando el Madrid juega esta competición", cuenta este 'fósforo' a Alberto Herrera. Inmediatamente después, el comunicador plantea que "el Madrid ha perdido partidos de Champions muchas veces".

El oyente le da la razón, pero reivindica la utilidad de sus calzoncillos para atraer la suerte al equipo de fútbol. "Tienen un historial digno de merecer. El año pasado fueron semifinalistas, hace dos años campeones. Lo pasamos muy mal. Y con todo lo mal que lo pasamos, no tienen ni una mancha. Impolutos están", finaliza su intervención en 'Herrera en COPE'.





Está claro que, en los próximos días, Álvaro volverá a utilizar esos calzoncillos, pues el Real Madrid se mide este miércoles al Sporting de Braga en su cuarto partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El equipo buscará certificar su pase a octavos tras resultar vencedor en los tres primeros partidos. Mientras, el Braga, intentará seguir con opciones para clasificarse.

Una medalla de la Virgen, unos calcetines o una castaña: estos son algunos de los amuletos de nuestros 'fósforos'

La historia de Álvaro no fue la única que descubrimos. Alejandro, por ejemplo, tiene un par de amuletos. Es de Sevilla. "Yo tengo una medalla de la Virgen de la Estrella que siempre va conmigo y también llevo un céntimo de euro. Tiene que ser uno que me haya encontrado en la calle. Y si da asco, mejor", cuenta. El origen de este amuleto le viene desde que entró el euro en vigor e indica que no le ha ido tan mal desde entonces.

Charo le regaló a su hijo unos calcetines de Homer Simpson con su jarra de cerveza.

En concreto, esta madre ha explicado en 'Herrera en COPE' que le costaron "1,50 euros. Estudia Medicina y en todos los cursos y el MIR se ponía estos calcetines. Le han dado suerte, la verdad".





Carmen le ha contado a Alberto Herrera que, hace 32 años, entró en Suiza. No encontraba trabajo. "Estaba sentada llorando en un parque y se me cayó una castaña al lado. A los pocos días me llamaron del hotel Hilton para empezar a trabajar. Y no la saqué del bolso. Me acompañó siempre".

Otro 'fósforo' tiene una moneda de 25 pesetas y tampoco se despega de ella. "Me la tragué. Se me fue a la tráquea. Estaba jugando, la tiré hasta arriba. Me tocó ir al hospital y me la sacaron. Y la he llevado muchos años en una cadena y ahora siempre la llevo en la cartera".

Por otro lado, Juan explica que es de un pueblo de Murcia. "En el viaje que hice a Tierra Santa, cuando entré en el santuario de la tumba de Cristo, hay una parte alta que dicen que estuvo clavada la cruz de Cristo. Creía que había un cristal protegiéndolo. Cogí el emblema que llevaba y se fue al fondo. Como no estaba dispuesto a abandonarlo, lo saqué y desde entonces se ha convertido en mi amuleto".

María Luisa, por último, indica que su amuleto le viene por su abuela. "Llevaba siempre una castaña en la cartera. Se murió con 92 años y esa cartera pasó a mi madre. Mi madre murió en 2005 y esa castaña la tengo yo".

Así se partía Herrera con un peluquín que sembró el pánico

Carlos Herrera preguntó, también durante esta sección, sobre aquellos sitios inverosímiles donde la gente se ha llegado a quedar dormida.

Contaba una 'fósfora' que “un día volvía del trabajo en coche y se quedó dormido al volante, y chocó contra un camión. Se lo llevaron corriendo al hospital. Se hizo una brecha en la cabeza, pero él llevaba peluquín…”. Descubre la historia completa en el siguiente vídeo.