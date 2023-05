El cúmulo de desastres en la boda de una oyente de Carlos Herrera: “Señales que no veía”

Nervios, ilusiones, sonrisas y llantos, deseos... sentimientos que afloran en un día tan especial para las personas como el día de su boda. Y es que, quién no ha llorado en una boda.

Y felicidad, mucha felicidad, porque es un día en el que todos y, sobre todo los novios, son felices. Las bodas gustan y mucho. Aunque a veces sea complicado el encontrar el vestido adecuado, cuadrar fechas y se vivan tensos momentos, al final tiene su recompensa cuando llega el día tan esperado.

Lo que no sabíamos es que entre los colaboradores de 'Herrera en COPE' tenemos a “un gran experto en bodas”, que no es otro que Antonio Agredano que no ha perdido la oportunidad para reivindicar en sus 'Crónicas perplejas' aquello que no le gusta de las celebraciones y que no deberíamos hacer.

Y los 'fósforos' también nos han hecho partícipes de los recuerdos del día de sus bodas o de aquellas a las que han sido invitados, con las mejores anécdotas e historias. Aunque no todas salieron como se esperaban y algunos de ellos se llevaron más que un disgusto.





La novia que sigue esperando al novio





Hay una norma no escrita de que son los novios los que han de esperar dentro de la iglesia la llegada de la novia, que suele retrasarse un poco. Pero en la boda de Conchi no fue así.

Esta 'fósfora' que se casó hace “49 años a las 10 de la mañana” recuerda que cuando llegó en coche a la iglesia le dijeron que el novio todavía no había llegado. “Tres vueltas tuve que dar a la barriada hasta que llegó”, nos cuenta.

Una espera que a día de hoy, 49 años después, sigue haciendo con el que ya es su marido y con el que “nunca llegamos temprano a ningún evento, siempre llegamos tarde”, confiesa. Y es que como relata “cuando ya estoy arreglada, con mi bolso, en la puerta de casa; a él siempre se le olvida algo”.













Una boda con muchas señales





Teresa nos habla de su boda ¿maldita?, y eso que se casó el día de Santa Teresa (15 de octubre). Ya desde por la mañana auguraba que algo iba a suceder, aunque nuestra oyente no podía ni imaginárselo.

No hay boda que se precie que no cuente con un bonito y elegante vestido, por eso es necesario cuidarlo mucho antes del evento. Y eso es lo que hizo Teresa que “para que nadie lo manchara ni lo tocara, decidimos colgarlo de una lámpara”.

Una idea, en principio, parecía buena pero que tuvo una terrible consecuencia porque “alguien dejó la luz encendida toda la noche y el vestido se quemó”, nos cuenta desolada nuestra fósfora. Pero, afortunadamente pudieron solucionarlo gracias a la maña de su tía la modista.

Pasado el disgusto del vestido, radiante llegaba la novia a la iglesia acompañada de un día soleado que después del enlace se volvió gris y lluvioso, “el diluvio universal”; y sin foto se quedaron los novios.

Solventados las primeras adversidades, qué mejor que olvidarlos en el banquete con una buena comida y baile. Y cuando Teresa creía que ya nada podía ir a peor, de repente se escucha un grito y se encuentran a su tía tirada en suelo tras caerse por las escaleras del restaurante.

Y hay más, porque también en el lugar de la celebración del banquete le perdieron una valiosa parte del vestido de novia. Desastre tras desastre, pero Teresa sigue celebrando su gran día y el viaje de novios también. Eso sí, para no perder la 'costumbre' que empezó el día de la boda, el viaje también fue accidentado.

Un cúmulo de desastres, “de señales que no veía” confiesa la oyente con un desenlace inesperado.

