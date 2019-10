Guardia Civil en Cataluña: "No podemos llevar a los niños al colegio. Hasta los profesores les miran mal"

La situación de violencia que se vive en las calles de Cataluña asusta y preocupa a los 'fósforos' de Herrera en COPE.

En el programa hemos escuchado el duro testimonio de un guardia civil: "Mis hijos hace tres días que no pueden ir al colegio. Hasta los profesores les miran mal. Nosotros no podemos ir por la calle tranquilos. El Gobierno nos tiene totalmente olvidados. E intentan dar una imagen de normalidad que no la hay. Nosotros respetamos a todo el mundo. Pero un niño de nueve años no puede ser hijo de un Guardia Civil porque los tienen apestados. Si van al colegio los otros niños se meten con ellos, les hacen llorar. Les hacen sentirse mal. Mi hijo el mayor está en un instituto público y hay profesores que le tienen cruzado. Desde que salió la sentencia no podemos llevarlos al colegio".

Audio

También hemos hablado con Carmen, a quien la situación le está costando la salud: "Emocionalmente me afecta bastante. Llevo tres días con ansiedad y tristeza. No sabes lo que es salir por Barcelona y sentir el olor a quemado en las calles. Tenemos miedo. Miedo por mí, miedo por mi marido, miedo por mi hijo. Mi hijo ha empezado la universidad este año y no puede ejercer su derecho a la educación. Y ahora sale el Torra en la tele diciendo que va a volver a votar. Que alguien haga algo. Aquí no puedes decir lo que opinas con libertad. Todo lo que huele a español molesta".

Y con otro oyente que nos hablaba indignado de lo que está pasando en los colegios: "Vivo en Manresa, que es un pueblo muy independentista. Yo estaba ayer en Berga y tuvimos que desviarnos y pasé por un colegio. Y vi a los niños disfrazados, con pancartas, y sentí una vergüenza. Y es una vergüenza la situación que hay aquí".