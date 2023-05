El gesto de una novia media hora antes de casarse que terminó por arruinar su boda: "Yo no quería"

Nuestros 'fósforos' tienen historias y anécdotas para rato. Y de todo tipo. Si no, que se lo cuenten a Teresa. Esta oyente vivió varias situaciones muy complicadas en uno de los días más importantes de su vida. ¿Quieres saber lo que le ocurrió con su vestido? Descúbrelo en el audio que tienes disponible a continuación.

Al final consiguieron hacerle un arreglo. Su tía, que es modista, ni se lo creía. Al final consiguió llegar a la iglesia. "Hacía un sol radiante y acabó cayendo el diluvio", explica. Por desgracia, su mala suerte no acabó ahí. "Me perdieron en el hotel el velo. Me lo tuvo que pagar el seguro. Era prestado, valía un montón, era de una prima mía. Y en el viaje de novios se perdieron todas las fotos".

Toda esta historia ha desatado las risas en el estudio. Toni Martínez le ha preguntado a esta oyente, ya sin dar crédito, si seguía casada.

La respuesta es negativa. No sigue casada, según ha explicado Teresa. Pero, de lo que no cabe duda, es que ese día jamás va a olvidarlo. Por ese cúmulo de malas experiencias.

¿Quieres saber qué historias han vivido nuestros 'fósforos' en las bodas?

El relato de Teresa no ha sido el único que hemos conocido en 'Herrera en COPE'. Ernesto, Olga, Ignacio o Vicente han pasado un buen rato en 'la hora de los fósforos' contando sus anécdotas en estos eventos. No te pierdas cada historia en el audio que tienes aquí.

Conchi se casó hace 49 años. Está a punto de celebrar las bodas de oro y ha explicado que "a las 10 de la mañana me dicen todos los que estaban en la puerta que el novio no había llegado. Di vueltas y nada, que no llegaba. Desde entonces tengo que esperar a mi marido. Nunca llegamos temprano a ningún evento".

Otro de los oyentes, Vicente, ha explicado que "fue a una boda hace unos años. Aún se daban cigarros. Estaba en una mesa y, cuando repartieron las cajetillas... los novios se llamaban Eduardo y Laura. Y en el encendedor ponía Eduardo y Cristina. Y resulta que era la novia anterior, no la nueva. Y querían aprovechar los encendedores".

