Los ‘fósforos’ muestran su apoyo a la selección española para ganar la Eurocopa

La jornada de este lunes, en cuanto a fútbol se refiere, ha sido denominada de histórica tras los dos partidos que jugaron Croacia – Españay Francia – Suiza en los octavos de final de la Eurocopa.

Dos partidos de infarto, que tuvieron que resolverle en las prórrogas e incluso en la tanda de penaltis en el caso del Francia- Suiza. Y al final, sorpresa ante la derrota de la selección francesa y la victoria de la selección española con gol de Morata incluido.

Desde que el entrenador Luis Enrique anunciara la lista de los jugadores que forman parte de esta selección para jugar la Eurocopa muchas han sido las críticas que ha recibido y sigue recibiendo a lo largo de la competición. Y eso que España aunque no empezó con buen pie, lleva dos partidos ganados en los que ha marcado 10 goles y el de este lunes ha sido, hasta ahora, el mejor partido de la selección en la Eurocopa.

Y por eso, una vez que España se enfrentará el próximo viernes a las 18h ante Suiza para el pase a semifinales –un partido que podrás seguir en COPE con nuestros compañeros de ‘Tiempo Juego’- los ‘fósforos’ de ‘Herrera en COPE’ muestra su apoyo y mandan todo su ánimo a la selección española para este partido.

Sebastián dice que ayer la selección española jugó un gran partido y que se alegra mucho de que España ganara. Asegura que la selección de ayer “sí me ilusionó, le vi más solidez y el equipo jugó mucho mejor”. Y apunta, “ayer, Luis Enrique sacó una forma de jugar diferente”.

Por su parte, Santos anima a todo el mundo a apoyar a la selección.

Sin embargo, a Mari Ángeles la selección “no me gustó nada los primeros partidos”. Dice que ayer, conforme estaba viendo cómo jugaba sabía que iban a empatar y confiesa que “sufrí mucho y ya me gustó un poco más”. Su jugador favorito es Sarabia. “Vamos a darle un voto de confianza”, concluye esta ‘fósforo’.

Lo mismo piensa América que señala que “nuestra selección también necesita un poco de apoyo por parte de todos y hay que dar oportunidad a los jóvenes que han hehco muy buenos partidos con la sub-21. Y añade, mi lema es “si se quiere, se puede”.

Jesús dice que él, ante todo, es español y que le gustaría que la selección española ganase la Eurocopa pero confiesa que “no me siento identificado con la selección, el 90% de los jugadores no sé a qué equipo pertenecen”. Su jugador es Morata. Además dice que “Luis Enrique no es santo de mi devoción”.

Lo mismo le ocurre a Pepe que tampoco es partidario de Luis Enrique y dice que “no conozco ni a la mitad de los jugadores”. Para Pepe “ni somos tan malos como al principio, ni somos tan buenos como hemos de pensar desde ayer”.

“Esperanzada e ilusionada” se muestra Pepi con la selección española tras el partido de este lunes.