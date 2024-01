Va a la fiesta de un pueblo de Granada y este es el motivo por el que sale en el periódico: "Hay un documento"

Este lunes, preguntamos a nuestros 'fósforos' por los récords personales que han ido consiguiendo.

Juan, por ejemplo, ha explicado que tiene el récord de "cortar el jamón en filas lonchas. Soy arquitecto técnico y he hecho obras como el museo nacional de arte romano de Mérida. Lo hice del 81 al 86. En las obras, he tenido hasta 300 personas. Y en las fiestas se suele hacer una paella y hay jamones. Yo adquirí una técnica. Apoyé el jamón en el hombro como si fuese un violín".

Prosigue su discurso explicando que "en las fiestas de un pueblo de Granada corté 8 jamones en cuatro horas. El récord Guinness lo tenía un chico de Valladolid que había cortado 18 kilos en ese tiempo. Y yo corté 32. Y hay un documento oficial".

Más historias de nuestros 'fósforos'. Paco, otro oyente, le ha contado a Alberto Herrera que es carpintero. Tiene un récord de "clavar en pino 102 clavos en 60 segundos. Pero con martillo y clavo. Sesenta segundos. Soy muy nervioso. Pero es una técnica que no voy a decir".

Pablo, por otra parte, tiene un récord muy particular. "Me como 54 albóndigas de una sentada. Con su pan, su salsa y todo. Tamaño estándar. Mi madre una vez al año hace albóndigas. Y me vengo arriba. La última vez, pues se me fue de las manos. Por avaricia".

"Salí en los periódicos y todo"

Otro 'fósforo', llamado Moisés, indica que fue el socio más joven de un club de fútbol. Su padre le inscribió como socio del Real Betis antes de inscribirle en el registro civil. A los treinta minutos de nacer. "Salí en los periódicos y todo", ha contado en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

El récord de Jesús es el siguiente: estuvo haciendo maniobras en Cerro Muriano una semana. Con la misma ropa. "No veas la peste que teníamos todos allí en las tiendas de campaña".

Un oyente hacía magia. Estaba en un circo y todos vivían en un autobús de dos pisos. "Yo tenía que sacar las palomas. Nos comprometimos a hacer dos espectáculos distintos en doce sitios diferentes en Palma de Mallorca". A Pablo, que así se llama este oyente, se le ocurrió empezar a las siete de la mañana en una pescadería. Actuaban allí. A la 1 de la tarde, se aproximaban a las puertas de una iglesia. A las 7, iban a un bar.

De este modo, hacían cada hora un espectáculo. Mucha gente les seguía. Escucha en el siguiente audio la sección completa de la 'hora de los fósforos'.

"He hecho como 50.000 bizcochos en toda mi vida"

También charlamos con Pilar. Que tenía muchas ganas de hablar en 'Herrera en COPE', por cierto. Hace cuarenta años empezó a hacer croquetas y bizcochos. Ha hecho como 50.000 bizcochos. "Los he vendido en todas partes. Les he dado a mis hijos, a mis nietos, al del banco... y últimamente hago croquetas. Tengo mi congelador con 200 croquetas. Cuando me siento un poco con depresión, me voy a la cocina y hago bizcochos y croquetas".





¿Y las hace siempre de un mismo sabor? Responde que las hace de todos los sabores e incide en que disfruta muchísimo.

Por último, Loreto le ha trasladado a Alberto Herrera que una empresa de cárnicas de Crevillente tiene un récord. "En octubre, ofrecen hamburguesas a los vecinos y visitantes. Un año hicieron una fila de hamburguesas que medían 476 metros".

Otro récord: Christian López, que ha batido la marca de subir y bajar escaleras durante 24 horas

Como te mencionábamos anteriormente, nuestros 'fósforos' nos han contado los récords que han batido. Es como el logro que obtuvo Christian López, un toledano que logró subir y bajar escaleras durante 24 horas, cuya marca ha fijado en 18 kilómetros y 713 metros.



En declaraciones a medios, este toledano natural de la localidad de Cabañas de la Sagra explicó que la marca a batir estaba en 18 kilómetros y 585 metros, por lo que se ha mostrado "muy contento" de conseguir esta hazaña.